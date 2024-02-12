Во Владимире продолжаются публичные обсуждения насчет планов разработки дизайна общественных территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимира, микрорайоне Лунёво, на улицах Горького, Добролюбова, Никитина, Львовская, а также на бульваре Художника Иванова и двух территориях на проспекте Строителей, располагаются территории для благоустройства. Однако, было принято решение о расширении перечня обсуждаемых проектов. Инициативу поддержал глава администрации города Владимира, Дмитрий Наумов. В результате, были добавлены ещё три общественные площадки на проспекте Ленина и улицах Никитской и Соколова-Соколенка.В текущем году, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", предусмотрено благоустройство двух общественных пространств во Владимире. Это "Зерновский сквер" рядом с домом № 205 на улице Добросельской и сквер в микрорайоне Юрьевец на улице Всесвятской. В 2023 году, также в рамках этого проекта, в Юрьевце был благоустроен ещё один сквер на улице Гвардейской.