Работы на теплосетях станут причиной перекрытия дороги и остывания батарей в нескольких домах. Машины не смогут проехать в районе дома №30 на улице Разина с 22:00 12 февраля до 20:00 14 февраля. А 13

Работы на теплосетях станут причиной перекрытия дороги и остывания батарей в нескольких домах. Машины не смогут проехать в районе дома №30 на улице Разина с 22:00 12 февраля до 20:00 14 февраля. А 13 февраля кое-где будет отключено отопление с 9:30 до 18:00. Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на ПАО «Т Плюс». Без