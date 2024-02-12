Оператор внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону.

Оператор внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Сегодня услуга стала доступна во Владимирской областиТехнология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.Благодаря новой возможности абоненты МегаФона могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.Запуск такой услуги в ряде регионов страны начался осенью прошлого года. Теперь подключить ее можно и во Владимирской области. Технология также работает в Москве, Брянске, Пензе, Чувашии, Орле, Туле, Саратове, Астрахани и Уфе.К одному номеру будут привязаны смарт-часы с вариантом установки eSIM. Услуга поддерживается на всех тарифных планах, подключить её можно в объединенной сети салонов МегаФона и Yota.Реклама.