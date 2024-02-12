Более 4,5 тыс. владимирцев собрались в парке «Дружба» на «Лыжню России».

Более 4,5 тыс. владимирцев собрались в парке «Дружба» на «Лыжню России». Об этом 10 февраля рассказала администрации региональной столицы.Отмечается, что в нынешнем году мероприятие посвящалось 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В стартах приняли участие горожане всех возрастов. Для участников организовали концертную программу, была развёрнута полевая кухня.Отмечается, что победителей и призёров наградили медалями, дипломами и кубками. «Но проигравших в «Лыжне России» и не бывает. Выиграли все, кто пришел сегодня в парк и встал на лыжи», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.