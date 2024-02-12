Беспилотные летательные аппараты появятся в регионе уже в этом году. Их закупят в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», чтобы следить за лесным фондом, сообщили в

Беспилотные летательные аппараты появятся в регионе уже в этом году. Их закупят в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», чтобы следить за лесным фондом, сообщили в правительстве области. Евгений Малышев, министр лесхоза области Применение беспилотников позволит оперативно решать такие задачи, как ведение оперативного мониторинга лесфонда, выполнение картографирования и контроль состояния лесного фонда, обнаружение незаконных рубок и