Хаски любят ласку: во Владимирской области теперь возможно покататься на упряжках с собаками
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"Хаски любят ласку": во Владимирской области теперь возможно покататься на упряжках с собаками
А теперь представьте - морозный день, чистый снег, живописная природа, и вы в санях с упряжкой сибирских хаски. Этот вид развлечения сегодня доступен и владимирцам.
Заезды организует частный приют из Петушинского района "Дом северной собаки". Акции благотворительные - собранные средства идут на содержание хвостатых беспризорников.
Покататься на упряжках можно теперь и в выходные, в микрорайоне Виризино-2. На Яндекс-картах место обозначено как "Хаски парк на горке". Никита Тарбеев продолжит.
Волонтер Маргарита Ульянова готовит упряжку: это не птица-тройка, а лучше - шестёрка.
Три пары собак, и у каждой свой характер и своя роль. Впереди идут ветераны - Фрэнк и Ляля...
Маргарита Ульянова, член команды приюта "Дом Северной собаки":
- Первая пара собак- это лидеры, это собаки, которые знают команды, которые задают темп упряжки.
За ними выносливые корневые, - можно сказать, маршевые двигатели упряжки...и взрывная первая ступень:
Маргарита Ульянова, член команды приюта "Дом Северной собаки":
- Дальше идут колёсики. Это собаки, которые отвечают за то, чтобы нарта тронулась. Это самые сильные собаки, самые большие во всей упряжке.
И вот, клубок распутан. Первые пассажиры уже заждались...
...И собаки заждались тоже. Для ездовых хаски скорость - это потребность, она в крови. На старте эти "колёсики" придают нартам ускорение до 45 километров в час.
Каюр управляет своими подопечными голосом. Команд всего четыре: влево, вправо, стоп и...
"Хоп, хоп, хоп."
По-собачьи, это значит - вперёд.
А вот команду "стоп" эта шестёрка не очень любит. Для того, чтобы остановить упряжку, часто требуется еще один человек. К концу полёта юного пассажира основательно укачало. Мама-тоже под впечатлением...
Наталья Антонова:
- Слишком быстро, что-ли?
- Ну да, сначала очень быстро. Пёсики молодцы, очень интересно. Всем советую!
Это вторая упряжка, ведомая ездовыми метисами Покемоном и Цаплей. Ребята постарше могут попробовать себя в роли каюра.
В Доме Северной собаки в Петушинском районе сейчас двести пятьдесят хвостов-беспризорников - сибирские хаски, якутские лайки - приют здесь дают всем.
Павел Малышев, организатор акции, член команды приюта "Дом Северной собаки":
- Мы с улицы собираем этих собак, в разные города ездим. Сложных собак собираем, у которых сложная судьба. Хозяева, бывает, отказываются от собак - просто уезжают, в доме никого, помогают соседи. Но чаще всего, это какие-то убегушники, которых хозяева по какой-то причине даже не ищут.
За неделю эта бригада потребляет около тонны мяса. И держится всё это хозяйство на плечах волонтеров. Так что помощь четвероногих друзей, которые сами могут зарабатывать себе на пропитание, очень кстати.
В итоге и пассажиры довольны, и собаки находят выход своей энергии... А иногда и заботливых хозяев: волонтер Ярослав из Владимира приезжает на каждую такую акцию. Для того, чтобы встретиться со своей любовью по имени Лана.
Ярослав Хатунцев, волонтер:
- У меня нет возможности содержать собаку. Времени у меня на нее нет. Поэтому она продолжается на расстоянии. Но, думаю, в будущем я её, возможно, заберу.
Здесь, кстати, можно не только покататься на собаках, но и просто пообщаться с ними. Все сибиряки, несмотря на грозный вид, любят ласку...
Никита Тарбеев, "Вести-Владимир".