Хаски любят ласку: во Владимирской области теперь возможно покататься на упряжках с собаками А...

"Хаски любят ласку": во Владимирской области теперь возможно покататься на упряжках с собакамиА теперь представьте - морозный день, чистый снег, живописная природа, и вы в санях с упряжкой сибирских хаски. Этот вид развлечения сегодня доступен и владимирцам.Заезды организует частный приют из Петушинского района "Дом северной собаки". Акции благотворительные - собранные средства идут на содержание хвостатых беспризорников.Покататься на упряжках можно теперь и в выходные, в микрорайоне Виризино-2. На Яндекс-картах место обозначено как "Хаски парк на горке". Никита Тарбеев продолжит.Волонтер Маргарита Ульянова готовит упряжку: это не птица-тройка, а лучше - шестёрка.Три пары собак, и у каждой свой характер и своя роль. Впереди идут ветераны - Фрэнк и Ляля...Маргарита Ульянова, член команды приюта "Дом Северной собаки":- Первая пара собак- это лидеры, это собаки, которые знают команды, которые задают темп упряжки.За ними выносливые корневые, - можно сказать, маршевые двигатели упряжки...и взрывная первая ступень:Маргарита Ульянова, член команды приюта "Дом Северной собаки":- Дальше идут колёсики. Это собаки, которые отвечают за то, чтобы нарта тронулась. Это самые сильные собаки, самые большие во всей упряжке.И вот, клубок распутан. Первые пассажиры уже заждались......И собаки заждались тоже. Для ездовых хаски скорость - это потребность, она в крови. На старте эти "колёсики" придают нартам ускорение до 45 километров в час.Каюр управляет своими подопечными голосом. Команд всего четыре: влево, вправо, стоп и..."Хоп, хоп, хоп."По-собачьи, это значит - вперёд.А вот команду "стоп" эта шестёрка не очень любит. Для того, чтобы остановить упряжку, часто требуется еще один человек. К концу полёта юного пассажира основательно укачало. Мама-тоже под впечатлением...Наталья Антонова:- Слишком быстро, что-ли?- Ну да, сначала очень быстро. Пёсики молодцы, очень интересно. Всем советую!Это вторая упряжка, ведомая ездовыми метисами Покемоном и Цаплей. Ребята постарше могут попробовать себя в роли каюра.В Доме Северной собаки в Петушинском районе сейчас двести пятьдесят хвостов-беспризорников - сибирские хаски, якутские лайки - приют здесь дают всем.Павел Малышев, организатор акции, член команды приюта "Дом Северной собаки":- Мы с улицы собираем этих собак, в разные города ездим. Сложных собак собираем, у которых сложная судьба. Хозяева, бывает, отказываются от собак - просто уезжают, в доме никого, помогают соседи. Но чаще всего, это какие-то убегушники, которых хозяева по какой-то причине даже не ищут.За неделю эта бригада потребляет около тонны мяса. И держится всё это хозяйство на плечах волонтеров. Так что помощь четвероногих друзей, которые сами могут зарабатывать себе на пропитание, очень кстати.В итоге и пассажиры довольны, и собаки находят выход своей энергии... А иногда и заботливых хозяев: волонтер Ярослав из Владимира приезжает на каждую такую акцию. Для того, чтобы встретиться со своей любовью по имени Лана.Ярослав Хатунцев, волонтер:- У меня нет возможности содержать собаку. Времени у меня на нее нет. Поэтому она продолжается на расстоянии. Но, думаю, в будущем я её, возможно, заберу.Здесь, кстати, можно не только покататься на собаках, но и просто пообщаться с ними. Все сибиряки, несмотря на грозный вид, любят ласку...Никита Тарбеев, "Вести-Владимир".