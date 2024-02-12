Перед судом предстанет жительница Меленковского района.

Перед судом предстанет жительница Меленковского района. Женщину обвиняют в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что дама оставила ребёнка-инвалида у матери и отправилась к сожителю, с которым несколько дней распивала алкогольные напитки. Когда в квартиру к собутыльникам пришла инспектор по делам несовершеннолетних, обвиняемая выразила крайнее недовольство и несколько раз ударила сотрудника по голове и плечу. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму.В настоящий момент уголовное дело в отношении гражданки направлено в суд.