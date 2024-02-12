Жителей Владимира просят убрать автомобили для работы спецтехники по уборке снега
Администрация...
Жителей Владимира просят убрать автомобили для работы спецтехники по уборке снега
Администрация города Владимира в период с 12 февраля 20:00 и до 07:00 утра 13 февраля просит убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:
Съезд с ул. Гагарина на Ерофеевский спуск;
Ерофеевский спуск;
Ул. Урицкого;
Судогодское шоссе;
Ул. Рокадная дорога;
Ул. Чайковского;
Ул. Большой проезд;
Ул. Луначарского;
Ул. Большая Нижегородская;
Перекопский военный городок (от ул. Красноармейская до ул. Университетская);
Ул. Садовая (от ул. Красноармейская до гостиницы "Заря");
Ул. Юбилейная (от Суздальского проспекта до ул. Жуковского).
Фото: freepik.com