Жителей Владимира просят убрать автомобили для работы спецтехники по уборке снега Администрация...

Жителей Владимира просят убрать автомобили для работы спецтехники по уборке снегаАдминистрация города Владимира в период с 12 февраля 20:00 и до 07:00 утра 13 февраля просит убрать автомобили со следующих улиц, чтобы не мешать работе спецтехники:Съезд с ул. Гагарина на Ерофеевский спуск;Ерофеевский спуск;Ул. Урицкого;Судогодское шоссе;Ул. Рокадная дорога;Ул. Чайковского;Ул. Большой проезд;Ул. Луначарского;Ул. Большая Нижегородская;Перекопский военный городок (от ул. Красноармейская до ул. Университетская);Ул. Садовая (от ул. Красноармейская до гостиницы "Заря");Ул. Юбилейная (от Суздальского проспекта до ул. Жуковского).Фото: freepik.com