Жителей Владимирской области ожидает первая трехдневная магнитная буря февраля По прогнозам...

Жителей Владимирской области ожидает первая трехдневная магнитная буря февраляПо прогнозам метеорологов, во вторник (13 февраля 2024 года) жители региона могут ощутить первую магнитную бурю февраля.Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, несколько довольно мощных вспышек наблюдались на Солнце в ночь на воскресенье (11 февраля), а также сегодня (12 февраля) в утренние часы. Хотя ни одна из них не попала в категорию сильных, тем не менее, вероятность магнитных бурь существует.Слабые возмущение геомагнитного поля ожидаются уже ближайшей ночью, а в середине дня вторника они могут достигнуть уровня слабой магнитной бури класса G1. Продолжительной магнитная буря не будет, а слабые возмущение магнитосферы Земли будут возможны еще и в среду (14 февраля 2024 года).После чего геомагнитное поле вернётся в спокойное состояние.Напомним, как уберечься от негативного воздействия.Фото: лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН; freepik.com