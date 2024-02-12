На текущей неделе во Владимирской области ожидается переменчивая погода.

На текущей неделе во Владимирской области ожидается переменчивая погода. Об этом сообщила регионального правительства, ссылаясь на данные российских синоптиков.В понедельник и вторник, 12 и 13 февраля, небо затянут облака, ожидаются снегопады. Температура воздуха днём будет находиться в районе -6 градусов Цельсия.Уже со среды значительно похолодает, столбики термометров опустятся до -13 градусов, а в четверг и пятницу – до -16 градусов. Будет солнечно.Потеплеет лишь к воскресенью.