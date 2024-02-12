За 2023 год Банк России получил от жителей региона на 20% меньше обращений, чем за предыдущий. Всего владимирцами в прошлом году было отправлено 1745 жалоб. Больше половины из них (916) касались

За 2023 год Банк России получил от жителей региона на 20% меньше обращений, чем за предыдущий. Всего владимирцами в прошлом году было отправлено 1745 жалоб. Больше половины из них (916) касались работы банков. При этом обращений по поводу ипотечного и потребительского кредитования стало меньше. А вот на мошенничество количество жалоб возросло (+50% к прошлому году,