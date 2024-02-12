По обвинению в вандализме перед судом предстанет 18-летний житель Коврова.

По обвинению в вандализме перед судом предстанет 18-летний житель Коврова. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено в октябре прошлого года. Правоохранители установили, что фигурант гулял в компании друзей. Парень повредил ограждение из железобетонных панелей, установленное от улицы Октябрьской в направлении вокзала. Одну плиту он ударил ногой, а другую уронил и разбил.Отмечается, что молодой человек признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд.