Анастасия Заворотнюк опубликовала в своем Инстаграме фото, которое стало неожиданностью для поклонников 47-летней актрисы. Оказалось, что еще в конце прошлого года она родила дочь, которую Анастасия и ее муж фигурист Петр Чернышев назвали Милой, но только сейчас решили рассекретить это событие.

Анастасия Заворотнюк опубликовала в своем "Инстаграме" фото обложки журнала, которое стало неожиданностью для поклонников 47-летней актрисы. Оказалось, что еще в конце прошлого года она родила дочь, которую Анастасия и ее муж фигурист Петр Чернышев назвали Милой, но только спустя четыре месяца решили рассекретить это событие.Посмотреть эту публикацию в InstagramЗнакомьтесь, Мила Чернышева ❤️❤️❤️ А журнал в продаже завтра)Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) 10 Мар 2019 в 10:34 PDTМила – третий ребенок актрисы. От брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у нее есть уже взрослые дети: 22-летняя Анна и 18-летний Майкл, напоминает "МК".Журналисты поражаются, как столь популярным личностям удалось сохранить в тайне и беременность актрисы, и рождение ребенка. О том, что Анастасия должна родить, знали лишь самые близкие люди.Только спустя несколько месяцев после рождения дочки Заворотнюк призналась, что они с Петром Чернышевым давно планировали стать родителями, но не хватало времени на то, чтобы пройти полное обследование у врачей и настроиться на столь ответственный шаг соответствующим образом, пишет портал "7 дней".Отмечается также, что решиться на рождение третьего ребенка актрису подтолкнул ледовый спектакль "Руслан и Людмила", в котором ее супруг-фигурист исполнял главную роль. Анастасия вспомнила, как на премьере в финале на лед вышла Надя Пескова — очаровательная девочка с огромными синими глазами и косичками.В тот момент, призналась актриса, она всей душой поняла, что хочет такую же маленькую девочку, и у нее созрела решимость родить еще одного ребенка.