Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу развитию
плода в утробе матери. Ухудшают ситуацию сами женщины, используя косметические
средства.
Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу развитию
плода в утробе матери. Ухудшают ситуацию сами женщины, используя косметические
средства.
На ранних сроках беременности загрязняющие вещества
оказывают воздействие на органы кровообращения плода. В частности, под угрозой
главная артерия – аорта – и пупочная вена. На поздних сроках твердые частицы
отрицательно влияют на размер эмбриона – ограниченный кровоток препятствует
поступлению питательных веществ в плод.
К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета в США.
Специалисты изучили влияние аэрозоля диоксида титана на кровеносную систему
самок крыс и их плодов. Эксперимент проводился в течение первого, второго и
третьего триместра . Результат сравнивали с состоянием животных, вдыхавших
чистый отфильтрованный воздух.
Вывод медиков однозначен: микроскопические частицы,
взвешенные в воздухе и вдыхаемые , могут навредить развитию
сердечно-сосудистой системы плода.
Исследователи рекомендуют будущим мамам избегать городских
районов с сильным загрязнением воздуха. А также оставаться дома, если на улице
наблюдается высокий уровень смога.
рекомендуется также воздержаться от использования
косметических средств: двуокись титана широко используется при изготовлении
многих продуктов личной гигиены, включая солнцезащитные средства и пудры для
лица. Что же касется окружающей среды, то скрыться от нее не так просто. По
прогнозам специалистов, к 2025 году мировое производство наноразмерных частиц
диоксида титана достигнет 2,5 миллиона тонн в год, пишет MedicalXpress.