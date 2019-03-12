Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу развитию плода в утробе матери. Ухудшают ситуацию сами женщины, используя косметические средства.

Загрязненный воздух представляет серьезную угрозу развитиюплода в утробе матери. Ухудшают ситуацию сами женщины, используя косметическиесредства.На ранних сроках беременности загрязняющие веществаоказывают воздействие на органы кровообращения плода. В частности, под угрозойглавная артерия – аорта – и пупочная вена. На поздних сроках твердые частицыотрицательно влияют на размер эмбриона – ограниченный кровоток препятствуетпоступлению питательных веществ в плод.К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета в США.Специалисты изучили влияние аэрозоля диоксида титана на кровеносную системусамок крыс и их плодов. Эксперимент проводился в течение первого, второго итретьего триместра . Результат сравнивали с состоянием животных, вдыхавшихчистый отфильтрованный воздух.Вывод медиков однозначен: микроскопические частицы,взвешенные в воздухе и вдыхаемые , могут навредить развитиюсердечно-сосудистой системы плода.Исследователи рекомендуют будущим мамам избегать городскихрайонов с сильным загрязнением воздуха. А также оставаться дома, если на улиценаблюдается высокий уровень смога.рекомендуется также воздержаться от использованиякосметических средств: двуокись титана широко используется при изготовлениимногих продуктов личной гигиены, включая солнцезащитные средства и пудры длялица. Что же касется окружающей среды, то скрыться от нее не так просто. Попрогнозам специалистов, к 2025 году мировое производство наноразмерных частицдиоксида титана достигнет 2,5 миллиона тонн в год, пишет MedicalXpress.