Ясновидящая Галина Янко рассказал о будущем артистки. По ее словам, певица Нюша имеет множество недругов.
Ясновидящая Галина Янко рассказал о будущем артистки. По ее словам, певица Нюша имеет множество недругов.
"Нюша – девушка благородных
кровей. Настоящая аристократка. Однако вокруг нее очень много завистников. По
натуре она добрый человек и даже не держит в мыслях, что кто-то может ее
сглазить", – рассказала "Дни.ру" . По ее прогнозу, артистка отойдет от родов в течение года и придет в нормальное состояние. "Болезни я не вижу", – отметила ясновидящая.
Гадалка уверена, что брак певицы Нюши по-настоящему счастливый. "Вижу
взаимопонимание и заботу со стороны ее любимого человека. Сама по себе Нюша
везучая. Несмотря на то, что она человек сцены, она успевает быть и замечательной
матерью. Семейный очаг держится на ней", – увидела Янко в раскладе.
"Характер у нее хороший, но если девушку
обидеть, то можно заиметь серьезного врага", – заявила ясновидящая. По ее словам, Нюша бывает злой, но только по
поводу. "Певица очень переживает за своего ребенка своего, однако спешу
успокоить – угрозы нет. Ребенок родился под счастливой звездой", – предсказала ясновидящая. "Я вижу, что Нюше лучше жить в
загородном доме, так как городская суета ее сильно угнетает. Творчество певицы
и вдохновение напрямую переплетается с природой: когда она чувствует
умиротворение, ей легче жить и творить", – отметила Галина Янко.
Кроме того, по прогнозам ясновидящей, через год выйдет на сцену не
только с новыми хитами, но и в новом образе, которым будут восхищаться все. "Кстати,
звездный час певицы еще впереди: еще более известной станет в третьей части
жизни", – заключила ясновидящая.