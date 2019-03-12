Ясновидящая Галина Янко рассказал о будущем артистки. По ее словам, певица Нюша имеет множество недругов.

Ясновидящая Галина Янко рассказал о будущем артистки. По ее словам, певица Нюша имеет множество недругов."Нюша – девушка благородныхкровей. Настоящая аристократка. Однако вокруг нее очень много завистников. Понатуре она добрый человек и даже не держит в мыслях, что кто-то может еесглазить", – рассказала "Дни.ру" . По ее прогнозу, артистка отойдет от родов в течение года и придет в нормальное состояние. "Болезни я не вижу", – отметила ясновидящая.Гадалка уверена, что брак певицы Нюши по-настоящему счастливый. "Вижувзаимопонимание и заботу со стороны ее любимого человека. Сама по себе Нюшавезучая. Несмотря на то, что она человек сцены, она успевает быть и замечательнойматерью. Семейный очаг держится на ней", – увидела Янко в раскладе."Характер у нее хороший, но если девушкуобидеть, то можно заиметь серьезного врага", – заявила ясновидящая. По ее словам, Нюша бывает злой, но только поповоду. "Певица очень переживает за своего ребенка своего, однако спешууспокоить – угрозы нет. Ребенок родился под счастливой звездой", – предсказала ясновидящая. "Я вижу, что Нюше лучше жить взагородном доме, так как городская суета ее сильно угнетает. Творчество певицыи вдохновение напрямую переплетается с природой: когда она чувствуетумиротворение, ей легче жить и творить", – отметила Галина Янко.Кроме того, по прогнозам ясновидящей, через год выйдет на сцену нетолько с новыми хитами, но и в новом образе, которым будут восхищаться все. "Кстати,звездный час певицы еще впереди: еще более известной станет в третьей частижизни", – заключила ясновидящая.