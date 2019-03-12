В первом же матче за «Торпедо» он сумел сделал хет-трик

В первом же матче за «Торпедо» он сумел сделал хет-трикБывший игрок владимирского футбольного клуба «Торпедо» Максим Беляев получил приглашение выступать за сборную России.Сейчас футболист в тульской команде «Арсенал», а в 2011/2012 годах успешно играл на владимирском стадионе. В составе черно-белой команды он провёл 15 игр, в которых забил 4 гола. В первом же матче за «Торпедо» он сумел сделал хет-трик.Центральный полузащитник выступает под шестым номером. Максим Беляев родился в Московской области. Спортом он занимался с 5-ти лет - футболом и параллельно хоккеем.