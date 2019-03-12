Похоже, конфликту между телеведущей и ее 11-летней наследницей Полиной пришел конец. Дана Борисова смогла спокойной поговорить с дочерью и наладить с ней отношения.

Похоже, конфликтумежду телеведущей и ее 11-летней наследницей Полиной пришел конец. Дана Борисова смогла спокойной поговоритьс дочерью и наладить с ней отношения.Затянувшийся конфликт звезды с ребенком прервалспорт. Девочка решилавернуться к маме."Мы помирились! Полявернулась ко мне жить. Помирил нас спорт – это теперь наш общий интерес… Полинаактивно ходит в зал, занимается своим телом. Я тоже стала бегать на дорожке,посещать силовые тренировки", – цитирует Дану Борисову . Знаменитость призналась, что еще вовремя реабилитации от наркозависимости ее пытались заставить делать физическиеупражнения, но она лишь сидела на бесконечных диетах."А недавно у нас открыли шикарный фитнес-центр,там я и пересеклась с дочкой", – объяснила Дана Борисова.Пока мать и дочь былив ссоре, Полина проживала сотцом. Девочка признавалась, что с родителем у нее прекрасные отношения.Вечером 11 марта Полина решила остаться ночевать у мамы. Для ДаныБорисовой это стало приятной неожиданностью. "После школы она попросиласьзайти в квартиру, чтобы зарядить телефон. Конечно же, я разрешила. Поляосталась, а я уехала на съемку. Когда вернулась вечером, что дочка ужеукладывалась спать в своей комнате", – поделилась звезда. При этом Дана Борисоваотметила, что на отношениях с отцом Полинино возвращение к ней никак несказалось.Напомним, что ранее наследница назваламаму хитрым и неадекватным человеком. Кроме того, девочка-подросток заявила в соцсетях, что не может попасть домой,где у нее "вещи и учебники" – якобы мать просто не берет трубку и неотвечает на ее сообщения.В свою очередь рассказала, что игнорирует все попыткидочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ейдали психологи. "Она хамка и врунья", – заявлялазвезда.