Похоже, конфликту
между телеведущей и ее 11-летней наследницей Полиной пришел конец. Дана Борисова смогла спокойной поговорить
с дочерью и наладить с ней отношения.
Похоже, конфликту
между телеведущей и ее 11-летней наследницей Полиной пришел конец. Дана Борисова смогла спокойной поговорить
с дочерью и наладить с ней отношения.
Затянувшийся конфликт звезды с ребенком прервал
спорт. Девочка решила
вернуться к маме.
"Мы помирились! Поля
вернулась ко мне жить. Помирил нас спорт – это теперь наш общий интерес… Полина
активно ходит в зал, занимается своим телом. Я тоже стала бегать на дорожке,
посещать силовые тренировки", – цитирует Дану Борисову . Знаменитость призналась, что еще во
время реабилитации от наркозависимости ее пытались заставить делать физические
упражнения, но она лишь сидела на бесконечных диетах.
"А недавно у нас открыли шикарный фитнес-центр,
там я и пересеклась с дочкой", – объяснила Дана Борисова.
Пока мать и дочь были
в ссоре, Полина проживала с
отцом. Девочка признавалась, что с родителем у нее прекрасные отношения.
Вечером 11 марта Полина решила остаться ночевать у мамы. Для Даны
Борисовой это стало приятной неожиданностью. "После школы она попросилась
зайти в квартиру, чтобы зарядить телефон. Конечно же, я разрешила. Поля
осталась, а я уехала на съемку. Когда вернулась вечером, что дочка уже
укладывалась спать в своей комнате", – поделилась звезда. При этом Дана Борисова
отметила, что на отношениях с отцом Полинино возвращение к ней никак не
сказалось.
Напомним, что ранее наследница назвала
маму хитрым и неадекватным человеком. Кроме того, девочка-подросток заявила в соцсетях, что не может попасть домой,
где у нее "вещи и учебники" – якобы мать просто не берет трубку и не
отвечает на ее сообщения.
В свою очередь рассказала, что игнорирует все попытки
дочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ей
дали психологи. "Она хамка и врунья", – заявляла
звезда.