Депутаты в ходе пленарного заседания во вторник, 12 марта, приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нормативно-правовой акт коснется более четырех миллионов человек.
Депутаты в ходе пленарного заседания во вторник, 12 марта, приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нормативно-правовой акт коснется более четырех миллионов человек.
В соответствии с законопроектом, сначала общая сумма доходов
пенсионера будет доведена до прожиточного минимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будет выплачиваться сверх минимального
размера, установленного для пенсионеров. Также гражданам доплатят то, что было
не получено ими в текущем году.
В случае принятия нормы законопроекта будут действовать с 1
января 2019 года. Суммы пенсий рассчитают заново, благодаря чему пенсионеры
смогут получить невыплаченное ранее. По словам замминистра труда и соцзащиты
Андрея Пудова, перерасчет будет завершен к 1 июля текущего года.
При этом размер надбавки к пенсиям будет зависеть от
региона. В некоторых субъектах Федерации она превысит тысячу рублей.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в
окончательном чтении парламентарии рассмотрят законопроект на следующей неделе.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что надбавки получат более четырех
миллионов человек.
"Важно, что после принятия закона гражданам не придется
обращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведены
автоматически", – подчеркнул Володин.
Законодатель напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу устранить несправедливость в отношении
пенсионеров. Володин посетовал, что гражданам, чей доход стал выше прожиточного
минимума после индексации пенсии, снизили доплату к ней, а то и вовсе перестали ее
выплачивать. Такого быть не должно, подчеркнул парламентарий.