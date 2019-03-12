Депутаты в ходе пленарного заседания во вторник, 12 марта, приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нормативно-правовой акт коснется более четырех миллионов человек.

Депутаты в ходе пленарного заседания во вторник, 12 марта, приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нормативно-правовой акт коснется более четырех миллионов человек.В соответствии с законопроектом, сначала общая сумма доходовпенсионера будет доведена до прожиточного минимума, после чего выплаты индексируются. В результате прибавка будет выплачиваться сверх минимальногоразмера, установленного для пенсионеров. Также гражданам доплатят то, что былоне получено ими в текущем году.В случае принятия нормы законопроекта будут действовать с 1января 2019 года. Суммы пенсий рассчитают заново, благодаря чему пенсионерысмогут получить невыплаченное ранее. По словам замминистра труда и соцзащитыАндрея Пудова, перерасчет будет завершен к 1 июля текущего года.При этом размер надбавки к пенсиям будет зависеть отрегиона. В некоторых субъектах Федерации она превысит тысячу рублей.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, вокончательном чтении парламентарии рассмотрят законопроект на следующей неделе.Председатель нижней палаты подчеркнул, что надбавки получат более четырехмиллионов человек."Важно, что после принятия закона гражданам не придетсяобращаться с заявлением, собирать справки. Выплаты будут проведеныавтоматически", – подчеркнул Володин.Законодатель напомнил, что в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поставил задачу устранить несправедливость в отношениипенсионеров. Володин посетовал, что гражданам, чей доход стал выше прожиточногоминимума после индексации пенсии, снизили доплату к ней, а то и вовсе перестали еевыплачивать. Такого быть не должно, подчеркнул парламентарий.