Теперь им грозит реальный срок

Теперь им грозит реальный срокОсенью прошлого года около часу ночи командир взвода патрульно-постовой службы получил сообщение о необходимости помочь правоохранителям, которые не смогли справиться с владимирцем, который совершил административное правонарушение.Приехав во двор в микрорайон Доброе, полицейский представился и попросил у мужчины предъявить документы на право управления машиной. Владимирец отказался показать и выглядел пьяным, поэтому правоохранитель предложил ему проехать в участок и пройти медицинское освидетельствование.Снова получив отказ, он попытался затащить нарушителя в автомобиль. Сопротивляясь, мужчина повалил полицейского, а его брат, находившийся неподалеку, подбежал, несколько раз ударил упавшего и начал душить.Теперь братьев обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Если суд признает их виновными, одному из них грозит до 5-ти ,а второму – до 10-ти лет лишения свободы.