Во вторник, 12 марта, в севастопольском региональном отделении Единой России губернатор региона Дмитрий Овсянников представил отчет о работе городского правительства за 2018 год. В мероприятии участвовали депутат Госдумы, секретарь регионального отделения ЕР Дмитрий Саблин, его первые заместители Дмитрий Белик и Екатерина Алтабаева, члены местного политсовета и единороссы из заксобрания Севастополя.

Во вторник, 12 марта, в севастопольском региональном отделении "Единой России" губернатор региона Дмитрий Овсянников представил отчет о работе городского правительства за 2018 год. В мероприятии участвовали депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "ЕР" Дмитрий Саблин, его первые заместители Дмитрий Белик и Екатерина Алтабаева, члены местного политсовета и единороссы из заксобрания Севастополя.В ходе обсуждения был затронут широкий круг вопросов по актуальным проблемам города. По словам Саблина, они носят острый социальный характер в Севастополе.К работе регионального правительства у единороссов остается много вопросов. Речь идет, в том числе, об отказе в приеме в эксплуатацию многоквартирных домов, которые были возведены различными ЖСК. "А это по меньшей мере более 500 семей", – подчеркнул Саблин.Кроме того, партийцев волнуют цены на товары первой необходимости. Также есть немало острых вопросов относительно здравоохранения, включая отсутствие жизненно необходимого городу онкологического центра, неопределенные сроки строительства инфекционной больницы, нехватка квалифицированных кадров.Затронули единороссы и проблему отъема городскими властями земельных участков у людей по формальным основаниям. "Также остается острым вопрос по продлению переходного периода для оформления (переоформления) своих прав жителями и юридических лицами на земельные участки и иные объекты недвижимости", – отметил секретарь регионального отделения "ЕР".Нерешенной остается и проблема вывоза твердых бытовых отходов, водообеспечения строительства очистных сооружений. Важен также партийный и общественный контроль за реализацией в городе нацпроектов и федеральной целевой программы, отметили партийцы.Помимо прочего, рассказал Саблин, горожан волнует расходование средств от оплаченных автовладельцами штрафов. "Нет понимания, будет ли разрешено владельцам маломерных судов пришвартовываться в Артиллерийской бухте вдоль набережной в центре города. Это настоящий удар по туристической привлекательности", – подчеркнул единоросс. Это далеко не все вопросы, которые подняли партийцы на встрече с главой города-героя.По словам Саблина, Овсянников пообещал работать в тесном взаимодействии с местным активом "Единой России" и в ближайшее время представить программу действий по решению озвученных проблем. Первый секретарь регионального отделения партии назвал встречу продуктивной и выразил благодарность губернатору за конструктивный диалог.