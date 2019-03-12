Facebook решил судиться с двумя разработчиками из Украины. Поданный в пятницу на прошлой неделе иск утверждает, что Глеб Случевский и Андрей Горбачев в течение нескольких лет незаконно собирали данные пользователей социальной сети. Об этом сообщает The Verge.

Facebook решил судиться с двумя разработчиками из Украины. Поданный в пятницу на прошлой неделе иск утверждает, что Глеб Случевский и Андрей Горбачев в течение нескольких лет незаконно собирали данные пользователей социальной сети. Об этом сообщает The Verge.Делали они это при помощи популярных в Facebook приложений-тестов вроде "Узнайте цвет свой ауры" или "На кого из современных икон стиля вы похожи". Заинтересовав пользователей тестом и убедив установить веб-приложение в Facebook, украинские разработчики затем обманом заставляли их установить также расширение для браузера. Оно начинало собирать пользовательские данные и встраивать в ленту социальной сети рекламу, приносившую создателям схемы деньги.Случевский и Горбачев использовали четыре приложения-теста — Supertest, FQuiz, Megatest и "Печенька" — нацеливая их в основном на пользователей из России и Украины. Всего их жертвами стали около 63 000 пользователей, утверждается в иске: недобросовестные разработчики собрали открытые данные их профилей, а также некоторые непубличные сведения — например, закрытые списки друзей.В иске сообщается, что от аналогичных действий Случевского и Горбачева пострадали и другие социальные сети, однако какие именно — не уточняется.