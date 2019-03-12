После того, как Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о расставании, интерес публики к паре еще больше возрос. На фоне слухов о неверности ведущей, переживаний из-за работы и проблем в личной жизни, давления СМИ актер сильно похудел, а теперь признался, что почти не спит.

После того, как Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о расставании, интерес публики к паре еще больше возрос. На фоне слухов о неверности ведущей, переживаний из-за работы и проблем в личной жизни, давления СМИ актер сильно похудел, а теперь признался, что почти не спит.Говорят, Максим Виторган затеял постановку спектакля "В городе Лжедмитрове" для того, чтобы отвлечься от переживаний из-за разрушенной семейной жизни с Ксенией Собчак. Актер выступает в непривычной для себя роли режиссера. Наблюдательные поклонники в комментариям к постам Максима, которые тот в изобилии оставляет в Instagram, отметили худобу и даже изможденность артиста.Судя по аккаунту Виторгана, все его время отдано работе над новым спектаклем. Фанаты с оптимизмом отнеслись к его поразительной работоспособности, сочтя за благо постановку, которая, по их мнению, призвана избавить Максима от мук обманутого мужа. Однако Максим неожиданно разоткровенничался. Он признался, что спектакль отнимает у него много сил, сон не идет, а если и идет, то вместе с мыслями о работе."Впереди три дня репетиций на сцене, когда должна быть завершена вся, так сказать, постановочная работа. Потом уже только прогоны и отдельные корректировки. Спишь урывками по полтора-два часа между бьющимися в голове мыслями. В голове музыка, свет, мизансцены, движение декораций, видеопроекции, смыслы, ритмы, костюмы, реквизит, вентиляторы, микрофоны, артисты... Переключиться невозможно", – пожаловался .Актер же убежден, что необходимо отвлекаться, чтобы "глаз не замыливался". "Мощнейший прессинг. И вот потом будешь вспоминать это время, как счастливое. Едва ли не самое счастливое. И так каждый выпуск (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – заключил . Поклонники пожелали артисту сил и терпения, отметили его измученный вид, а одна фанатка и вовсе предложила актеру вкусно накормить.