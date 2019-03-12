Певица MASHA заблудилась в горах. Артистка чудом избежала обморожения.

Певица MASHA заблудилась в горах. Артистка чудом избежала обморожения.Излюбленное место отдыха отечественных звезд Куршевель -горнолыжный комплекс во французских Альпах. Певица MASHA решила отправится накурорт в марте, чтобы вдоволь покататься не в горячий сезон.Маша уже давно уверенно катается, поэтому на этот раз решилаиспробовать более крутые склоны. Увлекшись красивыми видами, артистка незаметила, как начало темнеть.В сумерках Маша пропустила нужный slope (трассу) и вырулилана склон, который на лыжах было трудно проехать. Пришлось преодолеть часть путипешком.Когда уже совсем стемнело, певица вышла к гостевому домику,владельцами которого были французские лыжники. Они пригласили перепуганную девушку погреться и оставили ее до самого утра. Звезда чудом не замерзла в альпийских снегах."Я сначала даже неиспугалась. Ну съехала ни туда, ничего страшного. Но вдруг как-то незаметностемнело. Освещения нет, в мраке все кажется очень непонятным и страшным.Хорошо, что мне хватило сил и времени до полной темноты добраться до гостевогодомика", – рассказала Маша корреспонденту "Дни.ру".Артистка отметила, что своим исчезновением очень напугала близких. "Мои друзья уже хотели объявлять розыск, но яуспела им отзвониться уже от моих уже новых друзей", – отметила знаменитость.