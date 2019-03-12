Актер Владимир Зеленский вступил в заочную полемику со своей главной соперницей в предвыборной гонке. Комик обиделся на шутку Юлии Тимошенко про борщ из Чебурашки.

Актер Владимир Зеленский вступил в заочную полемику со своейглавной соперницей в предвыборной гонке. Комик обиделся на шутку Юлии Тимошенкопро борщ из Чебурашки.Лидер "Батькивщины" на днях прокомментировала взлетевшийдо небес рейтинг Зеленского. Тимошенко сказала, что голосовать за комика навыборах это все равно что варить борщ из Чебурашки.В ответ артист назвал слова соперницы лаем из соседнего села."Ой, что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села, "борщиз Чебурашки". Креативно! Ну это получше, чем "скисший борщ ивчерашний".... Мы – новое блюдо!" – написал Зеленский на своейстранице в Facebook.Предвыборная кампания на Украине напоминает цирк. Создаетсявпечатление, что выпущенные на арену клоуны соревнуются в том, кто лучшеразвеселит публику, а точнее, избирателей. От Тимошенко с не отстает иПетр Порошенко: он ездит по стране и бросается на людей. С кого-то сорвет шапкуили ущипнет за нас, кому-то даст ладонью по лицу или с размаху ударит по плечу.В соцсетях серьезно обсуждается тема психического состоянияпрезидента, а известные психиатры заочно ставят ему диагнозы. В народе такжеактивно обсуждается тема пьянства Порошенко, его не раз видели на публике внеадекватном состоянии.Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. На пост главыгосударства претендует рекордное число кандидатов – 39 человек. По даннымсоциологических опросов, с большим отрывом лидирует в рейтингах артист Владимир, на втором месте – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.Замыкает тройку самых популярных кандидатов президент Петр Порошенко. Экспертыпрогнозируют, что выборы пройдут в два тура.