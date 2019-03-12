Чин жены уничтожен, утверждает основательница Академии сильнейших ведьм Алена Полынь. Известная ведунья обратила внимание на слово женщина, в котором, в отличие от мужЧины, отсутствует Чин. Полынь уверена: представительницы прекрасной половины человечества могут стать счастливой только обретя Чин – основу женской Силы и энергии. О секретах его получения легендарная ведающая мать рассказывает на специальном сайте.

Чин жены уничтожен, утверждает основательница "Академии сильнейших ведьм" Алена Полынь. Известная ведунья обратила внимание на слово "женщина", в котором, в отличие от "мужЧины", отсутствует Чин. Полынь уверена: представительницы прекрасной половины человечества могут стать счастливой только обретя Чин – основу женской Силы и энергии. О секретах его получения легендарная ведающая мать рассказывает на .Много лет назад, с приходом патриархальных традиций, Чин женыуничтожили с целью поставить женщину в угнетенное положение. Инициаторы истребления женского Чина были убеждены, что социальное положение женщины ниже мужского, а раз так, то ее можно унижать, бить и использовать.В доказательство Алена Полынь напомнила о традиционных русскихпословицах, проникнутых предвзятым отношением к женщине: "Бей бабу молотом —будет баба золотом", "Баба с возу, кобыле легче" и других образцах народноготворчества.Мужчины, отняв у женщины Чин, попытались закрепить за нейроль домохозяйки и "товарища", психически унизив и выдав билет вникуда. По словам Алены Полынь, без Чина женщина не сможет выйти замуж, родитьдетей, а значит, обречена на несчастье и прозябание.Чин же дает женщине Обретающую Силу. Но даже в наше время многое не желаютслышать очевидного и продолжают писать "женщина" вместо"женчина".Но каждая женщина может изменить ситуацию и обрести свойЧин. Пришедшие на сайте "Чин женщины" получают главное – счастье.Хозяйка сайтаАлена Полынь уверяет: ни психологические, ни сексуальные хитрости не сделаютвас счастливой без Чина. Это не только Сила, но еще и богатство. "Насдолго убеждали, что бедность – не порок. На самом деле – порок, так как в этомслове отчетливо видна беда. А колоссальная Сила чина не дает ей прийти", -уверена ведунья.Женщина, обладающая Чином, ведет, любит, хранит и оберегаетсемью. Она счастлива и успешна не только в своем гнездышке, но и во всех делах:легко добивается успеха в бизнесе, для нее нет преград, она всегда получает то,что желает.По словам основательницы "Академии сильнейшихведьм", мужчина и женщина очень разные на энергетическом уровне. Женщина -это мать, жена, а остальные ипостаси она себе добавляет сама. Счастье иметь ЧинПолынь сравнила со счастьем быть женой и мамой. Именно о секретах его обретенияведунья рассказывает на сайте ."Приобретение Чина – это особое состояниенаполненности. Никакие тренинги и семинары наполненность не дадут. Таинстванаполнения Женской Первородной Силой на то и таинство", – рассказалалегендарная ведающая мать.