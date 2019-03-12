Чин жены уничтожен, утверждает основательница Академии сильнейших ведьм Алена Полынь. Известная ведунья обратила внимание на слово женщина, в котором, в отличие от мужЧины, отсутствует Чин. Полынь уверена: представительницы прекрасной половины человечества могут стать счастливой только обретя Чин – основу женской Силы и энергии. О секретах его получения легендарная ведающая мать рассказывает на специальном сайте.
Чин жены уничтожен, утверждает основательница "Академии сильнейших ведьм" Алена Полынь. Известная ведунья обратила внимание на слово "женщина", в котором, в отличие от "мужЧины", отсутствует Чин. Полынь уверена: представительницы прекрасной половины человечества могут стать счастливой только обретя Чин – основу женской Силы и энергии. О секретах его получения легендарная ведающая мать рассказывает на .
Много лет назад, с приходом патриархальных традиций, Чин жены
уничтожили с целью поставить женщину в угнетенное положение. Инициаторы истребления женского Чина были убеждены, что социальное положение женщины ниже мужского, а раз так, то ее можно унижать, бить и использовать.
В доказательство Алена Полынь напомнила о традиционных русских
пословицах, проникнутых предвзятым отношением к женщине: "Бей бабу молотом —
будет баба золотом", "Баба с возу, кобыле легче" и других образцах народного
творчества.
Мужчины, отняв у женщины Чин, попытались закрепить за ней
роль домохозяйки и "товарища", психически унизив и выдав билет в
никуда. По словам Алены Полынь, без Чина женщина не сможет выйти замуж, родить
детей, а значит, обречена на несчастье и прозябание.
Чин же дает женщине Обретающую Силу. Но даже в наше время многое не желают
слышать очевидного и продолжают писать "женщина" вместо
"женчина".
Но каждая женщина может изменить ситуацию и обрести свой
Чин. Пришедшие на сайте "Чин женщины" получают главное – счастье.
Хозяйка сайта
Алена Полынь уверяет: ни психологические, ни сексуальные хитрости не сделают
вас счастливой без Чина. Это не только Сила, но еще и богатство. "Нас
долго убеждали, что бедность – не порок. На самом деле – порок, так как в этом
слове отчетливо видна беда. А колоссальная Сила чина не дает ей прийти", -
уверена ведунья.
Женщина, обладающая Чином, ведет, любит, хранит и оберегает
семью. Она счастлива и успешна не только в своем гнездышке, но и во всех делах:
легко добивается успеха в бизнесе, для нее нет преград, она всегда получает то,
что желает.
По словам основательницы "Академии сильнейших
ведьм", мужчина и женщина очень разные на энергетическом уровне. Женщина -
это мать, жена, а остальные ипостаси она себе добавляет сама. Счастье иметь Чин
Полынь сравнила со счастьем быть женой и мамой. Именно о секретах его обретения
ведунья рассказывает на сайте .
"Приобретение Чина – это особое состояние
наполненности. Никакие тренинги и семинары наполненность не дадут. Таинства
наполнения Женской Первородной Силой на то и таинство", – рассказала
легендарная ведающая мать.