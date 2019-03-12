× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/12-03-2019-lolita-soobshhila-o-smerti-vozlyublennogo.html" target="_blank">Лолита сообщила о смерти возлюбленного</a> - Умер бывший гражданский муж певицы – бизнесмен Арнольд Спиваковский. Лолита Милявская поделилась печальной новостью на своей странице в Instagram.