Звезда российских сериалов Иван Рыжиков 13 лет мечтал о ребенке. После обследования в медицинском центре артист узнал, что никогда не сможет стать отцом. Однако уже через несколько дней жена Ольга Блинова заявила ему, что беременна. Актер стал героем программы На самом деле Шепелева.

Звезда российских сериалов Иван Рыжиков 13 лет мечтал оребенке. После обследования в медицинском центре артист узнал, что никогда несможет стать отцом. Однако уже через несколько дней жена Ольга Блинова заявилаему, что беременна. Актер стал героем программы "На самом деле" Шепелева.Рыжиков заподозрил, что ребенок может быть зачат не от него.Но только сейчас, через шесть лет после рождения сына Анатолия Иван потребовал проведенияДНК-экспертизы. Ольга наотрез отказывалась давать разрешение на исследование,однако для программы "На самом деле" Шепелева она сделала исключение.В свою очередь, жена артиста уверена, что тот завел интрижкуна стороне. Появившись в студии ток-шоу "На самом желе", Ольгаотказалась отвечать на вопросы экспертов. Она отметила, что готова разоблачитьизменника-мужа. В ее распоряжении оказалась кадры, на которой Иван и незнакомаядевушка милуются в общественном месте.Дочь артиста от предыдущих отношений Наталья Рыжикова такжепоявилась на съемочной площадке. Она заявила, что мачеха завела любовника. "Тыодин ничего не знаешь. Вся семья и все друзья знают, то, что тебе Ольга изменяет",– убеждала девушка отца.Более того Рыжикова отметила, что ей известен настоящий отецшестилетнего Анатолия. Она уверила присутствующих, что видела этого мужчинувместе с Ольгой семь лет назад. А за два месяца до съемок этой программы, пословам Натальи, мачеха была вновь замечена в компании этого таинственного незнакомца.Девушку подключили к детектору лжи. Выяснилось, что дочьартиста испытывает неприязнь к Ольге. Именно Рыжикова познакомила отца смолодой девушкой и тайком запечатлела их общение на камеру мобильного телефона.Получившийся компромат она отправила ненавистной мачехе.Иван тоже прошел проверку на полиграфе. Рыжиков уверилприсутствующих, что за 20 лет супружеской жизни, ни разу не изменял жене. Детекторлжи, установленный в студии ток-шоу , подтвердил слова артиста.Ведущий шоу Дмитрий Шепелев озвучил результаты генетическоготеста. "Вероятность того, что Иван является отцом Анатолия составляет 99.9%", -зачитал шоумен.После Дмитрий с укором посмотрел на Наталью. "В таком случаеразумно сделать так, чтобы отец жил свое жизнью, той, которая делает егосчастливым? И не вмешиваться больше в его любовную историю", – отчитал девушкуон. "Я очень рада, что я ошибалась", – виновато ответила героиня шоу .