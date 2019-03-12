Столица Белоруссии Минск рискует повторить печальную судьбу двух крупнейших городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. С очередным громким заявлением выступил президент братской республики Александр Лукашенко.

Столица Белоруссии Минск рискует повторить "печальную судьбу" двух крупнейших городов России – Москвы и Санкт-Петербурга. С очередным громким заявлением выступил президент братской республики Александр Лукашенко.Словесные баталии с главой российского государства Владимиром Путиным завершены до нового раунда переговоров, с очередными выпадами против чиновников Кремля и Белого дома тоже можно повременить. Лукашенко, видимо, заскучал, поэтому решил примерить роль великого градостроителя. Впрочем, от камня в огород восточного соседа Батька все равно не удержался.Президент братской республики в ходе совещания с главой Минска Анатолием Сиваком назвал "печальной" судьбу российских мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. В эти два города стягиваются основные трудовые ресурсы страны, что, по мнению Лукашенко, совершенно ненормально.Чтобы такое не повторилось в маленькой Белоруссии, президент призвал развивать города-спутники столицы, а застройку в Минске ограничить. При этом Лукашенко обмолвился, что в столице живет 20% населения 10-миллионной страны. А если вспомнить, что Минск рос как на дрожжах именно при Батьке, очередные его громогласные заявления выглядят по меньшей мере странно.Для многих белорусов Москва и Санкт-Петербург являются привлекательным центром притяжения. Люди едут в крупные российские города, уровень жизни в которых выше, чем в слепленном Лукашенко за счет дотаций Москвы "социалистическом раю".Но даже его Батька очень скоро может лишиться. Об этом Лукашенко предупреждают "авторитетные" украинские эксперты: мол, оккупация Белоруссии Россией уже началась и завершится через три-четыре года.Стращает президента братской республики и первый спикер белорусского парламента Станислав Шушкевич. В своем блоге на сайте украинского издания "Обозреватель" политик напомнил о закредитованности Минска перед Москвой и обвинил в отсутствии шагов по выстраиванию реальной независимости от Кремля.