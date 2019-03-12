Неудачная попытка убийства – так квалифицирую следователи действия матери московской девочки-маугли. Эксперты считают, что женщина собиралась избавиться от ребенка изощренным способом.

Неудачная попытка убийства – так квалифицирую следователидействия матери московской девочки-маугли. Эксперты считают, что женщинасобиралась избавиться от ребенка изощренным способом.Московскую девочку-маугли нашли в квартире дома наЛенинградском шоссе с пластиковым шнуром на шее. Следователи считают, что ИринаГеращенко пыталась убить дочку хитрым способом: шнур должен был душить малышкупо мере ее роста. 47-летней женщине выбирают меру пресечения в Савеловскомсуде, передает телеграм-канал Mash.нашли 10 марта. Мать оставила5-летнего ребенка одного в квартире на несколько дней без еды и воды. Ребенкаспасли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи, спасателям пришлось вскрывать дверь.Ребенок сейчас в реанимации в одной из столичных больниц. Врачидиагностировали у московской девочки-маугли сильное истощение. В отношении материвозбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".Следователи опубликовали видео из жилища, в котором нашли. Свидетели говорятоб "аде в отдельно взятой квартире". Комнаты завалены мусором ипредметами быта, при этом ни продуктов, ни воды в доме не было, передает "ФедералПресс".Ситуацию с прокомментировал лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский считает, что власти виноваты больше, чем мать ребенка. По мнению политика, участковые должны быть психологами – и хотя бы раз в месяц посещать каждую неблагополучную квартиру.