Неудачная попытка убийства – так квалифицирую следователи
действия матери московской девочки-маугли. Эксперты считают, что женщина
собиралась избавиться от ребенка изощренным способом.
Неудачная попытка убийства – так квалифицирую следователи
действия матери московской девочки-маугли. Эксперты считают, что женщина
собиралась избавиться от ребенка изощренным способом.
Московскую девочку-маугли нашли в квартире дома на
Ленинградском шоссе с пластиковым шнуром на шее. Следователи считают, что Ирина
Геращенко пыталась убить дочку хитрым способом: шнур должен был душить малышку
по мере ее роста. 47-летней женщине выбирают меру пресечения в Савеловском
суде, передает телеграм-канал Mash.
нашли 10 марта. Мать оставила
5-летнего ребенка одного в квартире на несколько дней без еды и воды. Ребенка
спасли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи, спасателям пришлось вскрывать дверь.
Ребенок сейчас в реанимации в одной из столичных больниц. Врачи
диагностировали у московской девочки-маугли сильное истощение. В отношении матери
возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
Следователи опубликовали видео из жилища, в котором нашли
. Свидетели говорят
об "аде в отдельно взятой квартире". Комнаты завалены мусором и
предметами быта, при этом ни продуктов, ни воды в доме не было, передает "Федерал
Пресс".
Ситуацию с прокомментировал лидер партии ЛДПР. Владимир Жириновский считает, что власти виноваты больше, чем мать ребенка. По мнению политика, участковые должны быть психологами – и хотя бы раз в месяц посещать каждую неблагополучную квартиру.