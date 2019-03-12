Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит министерству природных ресурсов и экологии России изменить границы национального парка Лосиный остров. Это необходимо сделать для модернизации Щелковского шоссе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит министерству природных ресурсов и экологии России изменить границы национального парка "Лосиный остров".Как сообщает "Россия 24", это необходимо для модернизации участка Щелковского шоссе в Московской области. Вопрос премьер-министр обсудил во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.Глава региона отметил, что данная федеральная трасса долгое время не реконструировалась, "это восток, он очень загружен". По его словам, жители Подмосковья "просто требуют, чтобы мы модернизировали это шоссе"."В рамках регулирования мы вывесили информацию о том, что нужно изменить границы "Лосиного острова", и 75% жителей проголосовали за строительство трассы, за модернизацию этого шоссе", — подчеркнул Воробьев.Медведев напомнил, что "Лосиный остров" является охраняемой территорией, и отметил, что "это всегда тонкая тема". Однако с учетом заинтересованности местных жителей, такое поручение будет дано. Воробьев поблагодарил Медведева за это решение, отметив, что Минтранс уже все необходимые ресурсы предусмотрел.