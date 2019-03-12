Сделано официальное заявление об употреблении президентом Украины алкогольных напитков. Оказывается Порошенко позволяет себе только помочить губы в шампанском.

Сделано официальное заявление об употреблении президентомУкраины алкогольных напитков. Оказывается Порошенко позволяет себе только помочитьгубы в шампанском.Слухи о том, что президент Украины Петр Порошенко любит выпить,назвали российскими фейками. Спичрайтер президента Олег Медведев оправдался засвоего шефа и сообщил журналистам, что Порошенко почти не пьет спиртного и лишьможет смочить губы в бокале шампанского."По моему ощущению Порошенко практически не употребляеталкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялиськакие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скореепригубливает", – цитирует Медведева издание "ПолитНавигатор".Судя по поведению Петра Порошенко, дело обстоит иначе: президентчасто появляется на публике в неадекватном состоянии. Чем меньше времени остаетсядо выборов, тем чаще Порошенко переходит правила приличия. Во время своихпредвыборных поездок он стал буквально бросаться на людей и срывать с нихшапки, хватать за нос и бить по лицу. Причем, под горячую руку главы Незалежнойпопадают и мужчины, и женщины.О том, что пристрастился к рюмке, заметили политологиСергей Михеев и Алексей Мартынов. Эксперты связывают это с серьезным напряжением,проблемами со здоровьем и падением рейтинга популярности президента.Тем временем до президентских выборов на Украине остаетсяменее трех недель. В лидеры гонки вырвался актер Владимир Зеленский, второе местозанимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Действующий президентПетр замыкает тройку самых популярных кандидатов.