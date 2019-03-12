Сделано официальное заявление об употреблении президентом
Украины алкогольных напитков. Оказывается Порошенко позволяет себе только помочить
губы в шампанском.
Сделано официальное заявление об употреблении президентом
Украины алкогольных напитков. Оказывается Порошенко позволяет себе только помочить
губы в шампанском.
Слухи о том, что президент Украины Петр Порошенко любит выпить,
назвали российскими фейками. Спичрайтер президента Олег Медведев оправдался за
своего шефа и сообщил журналистам, что Порошенко почти не пьет спиртного и лишь
может смочить губы в бокале шампанского.
"По моему ощущению Порошенко практически не употребляет
алкоголь. Даже в каких-то не очень частых для меня ситуациях, когда появлялись
какие-то бокалы с шампанским или еще что-то, он не пьет, а скорее
пригубливает", – цитирует Медведева издание "ПолитНавигатор".
Судя по поведению Петра Порошенко, дело обстоит иначе: президент
часто появляется на публике в неадекватном состоянии. Чем меньше времени остается
до выборов, тем чаще Порошенко переходит правила приличия. Во время своих
предвыборных поездок он стал буквально бросаться на людей и срывать с них
шапки, хватать за нос и бить по лицу. Причем, под горячую руку главы Незалежной
попадают и мужчины, и женщины.
О том, что пристрастился к рюмке, заметили политологи
Сергей Михеев и Алексей Мартынов. Эксперты связывают это с серьезным напряжением,
проблемами со здоровьем и падением рейтинга популярности президента.
Тем временем до президентских выборов на Украине остается
менее трех недель. В лидеры гонки вырвался актер Владимир Зеленский, второе место
занимает лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Действующий президент
Петр замыкает тройку самых популярных кандидатов.