Поклонники фигурного катания активно следят за отношениями двух спортсменок. Недавно у фанатов появился новый повод для обсуждения.

Поклонники фигурного катания активно следят за отношениями двух спортсменок. Недавно у фанатов появился новый повод для обсуждения.В понедельник, 11 марта, двукратный серебряный призер Олимпийских игр отписалась от страницы соперницы в Instagram. На следующий день пользователи заметили, что Евгения Медведева вновь стала читать микроблог Елизаветы Туктамышевой.Поклонники предположили, что причиной могла стать ссора за место на чемпионате мира, который пройдетс 18 по 24 марта в Японии. Изначально обе фигуристки были включены в команду запасных, однако в итоге воспитанница Брайана Орсера оказалась в основном составе.Агент поспешил прокомментировать случившееся. Он заявил, что спортсменка не могла сама отписаться от страницы Елизаветы Туктамышевой, так как она не занимается социальными сетями. Фигуристка активно готовится к предстоящему турниру, и у нее нет времени следить за всеми новостями в Сети. Аккаунтами управляет SMM-менеджер, который, вероятно, и совершил ошибку."Женя не отписывалась от Туктамышевой, так как не имела возможности ни подписаться, ни отписаться от кого бы то ни было. Все свое время она посвящает сейчас подготовке к чемпионату мира. Управление соцсетями находится в руках SMM-менеджера", – пояснил Леван Матуа в интервью. Он добавил, что девушек связывают "прекрасные отношения".Напомним, 22-летняя спортсменка очень близко приняла новость о том, что она не сможет принять участие в чемпионате. Елизавета Туктамышева до последнего верила, что войдет в состав сборной. "Во мне жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее", – поделилась она.