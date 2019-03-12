Ангела Меркель получила неожиданный удар от своих же
партнеров. Европарламент призвал остановить Северный поток – 2, в
поддержку которого не раз высказывалась канцлер Германии.
Ангела Меркель получила неожиданный удар от своих же
партнеров. Европарламент призвал остановить "Северный поток – 2", в
поддержку которого не раз высказывалась канцлер Германии.
Депутаты приняли резолюцию, в который совместный российско-европейский
газовый проект угрожает рынку Старого Света и не соответствует энергетической
политике Евросоюза. Документ призывает лидеров стран ЕС расширить персональные
санкции против россиян, участвующих в проекте, ограничить доступ России к
финансам и технологиям, и больше не считать Москву стратегическим партнером.
В тексте резолюции сказано, что Россия не может считаться партнером
для Европы, поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве не
соблюдаются. Членам ЕС предложено пересмотреть внешнюю политику в отношении
Москвы.
Документ разработала евродепутат от Латвии Сандра Калниете.
За него проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.
Напомним, что главным заступником "Северного потока"
в Европе выступает Ангела . Она не раз заявляла, что этот проект не несет
в себе политической составляющей и он экономически выгоден Европе. Против строительства
газопровода активно выступает Украина, опасающаяся потери статуса страны-транзитера.
С недавних пор палки в колеса проекта стали вставлять США. Около
года назад Дональд Трамп устроил Ангеле настоящий разнос из-за ее заявлений
в поддержку газопровода. Сейчас президент угрожает немецким и европейским
компаниям санкциями и намекает, что труба дорого обойдется немцам, если они не
согласятся загубить свою энергетику в интересах США, пишет .
Эксперты говорят, что никакие санкции сейчас уже не смогут
помешать реализации грандиозного проекта. Под него уже подстроилась экономика
Германии и запуск газопровода лишь дело времени. По плану его строительство
должно завершиться к концу 2019 года.