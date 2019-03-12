Ангела Меркель получила неожиданный удар от своих же партнеров. Европарламент призвал остановить Северный поток – 2, в поддержку которого не раз высказывалась канцлер Германии.

Ангела Меркель получила неожиданный удар от своих жепартнеров. Европарламент призвал остановить "Северный поток – 2", вподдержку которого не раз высказывалась канцлер Германии.Депутаты приняли резолюцию, в который совместный российско-европейскийгазовый проект угрожает рынку Старого Света и не соответствует энергетическойполитике Евросоюза. Документ призывает лидеров стран ЕС расширить персональныесанкции против россиян, участвующих в проекте, ограничить доступ России кфинансам и технологиям, и больше не считать Москву стратегическим партнером.В тексте резолюции сказано, что Россия не может считаться партнеромдля Европы, поскольку принципы в соглашении о партнерстве и сотрудничестве несоблюдаются. Членам ЕС предложено пересмотреть внешнюю политику в отношенииМосквы.Документ разработала евродепутат от Латвии Сандра Калниете.За него проголосовали 402 депутата, против высказались 163, еще 89 воздержались.Напомним, что главным заступником "Северного потока"в Европе выступает Ангела . Она не раз заявляла, что этот проект не несетв себе политической составляющей и он экономически выгоден Европе. Против строительствагазопровода активно выступает Украина, опасающаяся потери статуса страны-транзитера.С недавних пор палки в колеса проекта стали вставлять США. Окологода назад Дональд Трамп устроил Ангеле настоящий разнос из-за ее заявленийв поддержку газопровода. Сейчас президент угрожает немецким и европейскимкомпаниям санкциями и намекает, что труба дорого обойдется немцам, если они несогласятся загубить свою энергетику в интересах США, пишет .Эксперты говорят, что никакие санкции сейчас уже не смогутпомешать реализации грандиозного проекта. Под него уже подстроилась экономикаГермании и запуск газопровода лишь дело времени. По плану его строительстводолжно завершиться к концу 2019 года.