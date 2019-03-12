Затем он похищал из автомобилей деньги и ценные вещи

Затем он похищал из автомобилей деньги и ценные вещиВ конце февраля этого года в отдел полиции в Муроме поступило сообщение о том, что у автомобиля «ГАЗ», припаркованного во одном из дворов, крутится подозрительный мужчина, который пытается открыть дверь машины.Оперативно прибывшие по указанному адресу правоохранители задержали ранее судимого жителя соседнего региона, которому данное авто не принадлежит.Во время досмотра полицейские нашли у него специальное устройство для считывания кода автомобильной сигнализации. Выяснилось, что злоумышленник, используя прибор, собирался проникнуть в чужую машину и украсть оттуда ценные вещи и деньги.Осенью прошлого года при помощи этого устройства мужчина открыл легковой автомобиль, припаркованный у торгового центра в Муроме, и похитил находившиеся в нём 5 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.