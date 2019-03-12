Экс-участница реалити-шоу Дом-2, модель и телеведущая посетила конную ферму. Своими впечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.

Экс-участницареалити-шоу "Дом-2", модель и телеведущая посетила конную ферму. Своимивпечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.На кадрах одетая по-спортивному знаменитость восхищаетсямускулистыми, поджарыми животными. "Смотрите, какая красота! Эй, мы вампокушать принесли!..", – говорит Виктория Боня.В это время за кадром ее спутница сообщает, что знает,как нужно обращаться с лошадьми. "Не переживай, я знаю как с ними надо", -уверяет девушка.Виктория Боня в радостном возбуждении угощает жеребцов-красавцев.А они рады стараться: уплетают за обе щеки, облизывая руки своей кормилице. Лошадяммодель дала яблоки и сено. "Какие хорошенькие, красивенькие", – то и делокомментирует общение с животными Виктория Боня.Ранее рассказала своим подписчикам, что приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения.Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколькосильных ударов молотком от остеопата. К счастью, процедура заняла всегонесколько секунд.Многие поклонникигадают: есть ли у любимый мужчина? Напомним, в мае прошлого годав СМИ распространилась новость о том, что модель состоит вромантических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднеетелеведущая призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов занесколько совместных выходов в свет.