Экс-участница
реалити-шоу Дом-2, модель и телеведущая посетила конную ферму. Своими
впечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.
Экс-участница
реалити-шоу "Дом-2", модель и телеведущая посетила конную ферму. Своими
впечатлениями Виктория Боня поделилась в Stories Instagram.
На кадрах одетая по-спортивному знаменитость восхищается
мускулистыми, поджарыми животными. "Смотрите, какая красота! Эй, мы вам
покушать принесли!..", – говорит Виктория Боня.
В это время за кадром ее спутница сообщает, что знает,
как нужно обращаться с лошадьми. "Не переживай, я знаю как с ними надо", -
уверяет девушка.
Виктория Боня в радостном возбуждении угощает жеребцов-красавцев.
А они рады стараться: уплетают за обе щеки, облизывая руки своей кормилице. Лошадям
модель дала яблоки и сено. "Какие хорошенькие, красивенькие", – то и дело
комментирует общение с животными Виктория Боня.
Ранее рассказала своим подписчикам, что приехала в Минск, чтобы пройти курс лечения.
Звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" получила несколько
сильных ударов молотком от остеопата. К счастью, процедура заняла всего
несколько секунд.
Многие поклонники
гадают: есть ли у любимый мужчина? Напомним, в мае прошлого года
в СМИ распространилась новость о том, что модель состоит в
романтических отношениях с французским миллиардером Пьером Андюраном. Позднее
телеведущая призналась, что мужчина заплатил ей около полмиллиона долларов за
несколько совместных выходов в свет.