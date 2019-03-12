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<a href="https://33live.ru/novosti/12-03-2019-muzh-tiran-perelomal-kosti-rossijskoj-modeli-na-glazax-u-rebenka.html" target="_blank">Муж-тиран переломал кости российской модели на глазах у ребенка</a> - С российской моделью Екатериной Авиновой произошла леденящая кровь история. Девушку зверски избил ее бывший муж. При этом россиянка осталась без какой-либо помощи.