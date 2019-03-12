Шокирующая история девочки-маугли не оставила равнодушных. В студии программы Прямой эфир Малахова попытались выяснить что же произошло в злополучной московской квартире, что случилось с матерью ребенка Ириной Геращенко и куда смотрели ответственные структуры.

Шокирующая история девочки-маугли не оставила равнодушных. Встудии программы "Прямой эфир" Малахова попытались выяснить что же произошло взлополучной московской квартире, что случилось с матерью ребенка ИринойГеращенко и куда смотрели ответственные структуры.Приятельница Ольга Шапкина приехала в студию программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1", чтобы выступить в защиту родительницы девочки-маугли.Она охарактеризовала Геращенко как открытую, честную, добропорядочную женщину,которая попала в трудную жизненную ситуацию."Это не однодневная ситуация. Они ждали папу, папа был втюрьме. Она высылала частично деньги. Папа вышел, мы его встретили, но папа, поее словам, был один до тюрьмы, а вышел другим человеком. Для нее это былбольшой стресс. Потом у нее были проблемы с коммунальными службами", -рассказала подруга Ирины в программе "Прямой эфир" Малахова.Какое-то время назад квартиру, в которой жили мама и малышка,отключили за неуплату от воды, электричества и поставили заглушки на канализацию.По словам приятельницы, Геращенко испытывала серьезные материальные трудности."Это правда, что она стирала белье в Москве-реке", – уточнилу Шапкиной шокированный телеведущий Андрей Малахов. Ольга подтвердила предположение скривившегося от ужаса шоумена, такжеона рассказала, как Ирина сама мылась и мыла дочку прямо в водоеме.Отметим, что после того, как девочку-маугли нашли в Москве вотношении ее родительницы возбудили уголовное дело по статье "Покушение наубийство". Сейчас Геращенко находится под арестом.Репортеры ток-шоу "Прямой эфир" Малахова смогли недолгопобеседовать с Ириной. Корреспондентам женщина показалась вменяемой.Родительница крохи заявила, что не замечала вросшую в шеюдочери пластиковую резинку. "У нее был шрам, я не владею о том, что произошло,я выписки из больницы не видела. Я бы хотела встретиться с ребенком, я хочу, чтобыдочь была со мной", – сообщила она журналистам .Также женщина отметила, что не знает откуда в ее квартирепоявились горы мусора. Она уверена, что ее подставили. "Это провокация", -отметила Геращенко.Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецоварассказала присутствующим в студии, что малышка при поступлении в медицинскоеучреждения не была истощенна. Меж тем, в поведении девочки врачи заметили странности:малышка нюхает продукты, прежде чем начать есть, не приучена спать на кровати ипрактически ничего не говорит.По словам соседей Ирины Геращенко, они трижды вызывалиорганы опеки и дважды участкового. Ответственные службы только разводили руками:в квартире, где была заперта девочка, во время проверок было тихо. Об этомжители дома рассказали в студии программы .