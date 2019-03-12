Шокирующая история девочки-маугли не оставила равнодушных. В
студии программы Прямой эфир Малахова попытались выяснить что же произошло в
злополучной московской квартире, что случилось с матерью ребенка Ириной
Геращенко и куда смотрели ответственные структуры.
Шокирующая история девочки-маугли не оставила равнодушных. В
студии программы "Прямой эфир" Малахова попытались выяснить что же произошло в
злополучной московской квартире, что случилось с матерью ребенка Ириной
Геращенко и куда смотрели ответственные структуры.
Приятельница Ольга Шапкина приехала в студию программы "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1", чтобы выступить в защиту родительницы девочки-маугли.
Она охарактеризовала Геращенко как открытую, честную, добропорядочную женщину,
которая попала в трудную жизненную ситуацию.
"Это не однодневная ситуация. Они ждали папу, папа был в
тюрьме. Она высылала частично деньги. Папа вышел, мы его встретили, но папа, по
ее словам, был один до тюрьмы, а вышел другим человеком. Для нее это был
большой стресс. Потом у нее были проблемы с коммунальными службами", -
рассказала подруга Ирины в программе "Прямой эфир" Малахова.
Какое-то время назад квартиру, в которой жили мама и малышка,
отключили за неуплату от воды, электричества и поставили заглушки на канализацию.
По словам приятельницы, Геращенко испытывала серьезные материальные трудности.
"Это правда, что она стирала белье в Москве-реке", – уточнил
у Шапкиной шокированный телеведущий Андрей Малахов. Ольга подтвердила предположение скривившегося от ужаса шоумена, также
она рассказала, как Ирина сама мылась и мыла дочку прямо в водоеме.
Отметим, что после того, как девочку-маугли нашли в Москве в
отношении ее родительницы возбудили уголовное дело по статье "Покушение на
убийство". Сейчас Геращенко находится под арестом.
Репортеры ток-шоу "Прямой эфир" Малахова смогли недолго
побеседовать с Ириной. Корреспондентам женщина показалась вменяемой.
Родительница крохи заявила, что не замечала вросшую в шею
дочери пластиковую резинку. "У нее был шрам, я не владею о том, что произошло,
я выписки из больницы не видела. Я бы хотела встретиться с ребенком, я хочу, чтобы
дочь была со мной", – сообщила она журналистам .
Также женщина отметила, что не знает откуда в ее квартире
появились горы мусора. Она уверена, что ее подставили. "Это провокация", -
отметила Геращенко.
Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова
рассказала присутствующим в студии, что малышка при поступлении в медицинское
учреждения не была истощенна. Меж тем, в поведении девочки врачи заметили странности:
малышка нюхает продукты, прежде чем начать есть, не приучена спать на кровати и
практически ничего не говорит.
По словам соседей Ирины Геращенко, они трижды вызывали
органы опеки и дважды участкового. Ответственные службы только разводили руками:
в квартире, где была заперта девочка, во время проверок было тихо. Об этом
жители дома рассказали в студии программы .