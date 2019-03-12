На Украине радикалы попытались штурмом взять храм Рождества Богородицы в селе Барановка в Житомирской области.

На Украине радикалы попытались штурмом взять храм Рождества Богородицы в селе Барановка в Житомирской области.Представитель Радикальной партии собрал несколько сотен сторонников, которые напали на верующих прямо во время службы. В ходе потасовки националисты срывали кресты со священников и срезали двери храма с петель. За всем этим безучастно наблюдали полицейские, которые даже не сделали попытки вмешаться, сообщает "Россия 24".Позже в церковь приехал правящий архиерей Житомирской епархии митрополит Никодим — ему удалось пройти кордоны националистов и попасть в храм. К этому времени прихожане смогли оттеснить радикалов с церковной территории.Попытки отобрать храм националисты предпринимали с конца февраля. Они организовали собрание, чтобы проголосовать за передачу церкви раскольникам, однако местные жители утверждают, что на нем не было ни одного прихожанина, а всех участников привезли из других регионов.