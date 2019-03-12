Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян обнаружила двойника Петра Порошенко. Человек, очень похожий на президента, оказался шизофреником.

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян обнаружила двойникаПетра Порошенко. Человек, очень похожий на президента, оказался шизофреником.Монтян раскопала двойника Порошенко в учебнике по психиатрии.У себя в Facebook она опубликовала снимокстраницы старого, еще советского пособия по судебной психиатрии, на котором изображенчеловек, больной шизофренией."Горделивая позабольного шизофренией с бредовыми идеями величия", – гласит подпись под фотографией. Монтян в комментарии написала "Увидела кого-то очень знакомого".Поведение Петра Порошенко в последние дни, действительно,напоминает выходки не совсем здорового человека. Во время своих предвыборныхпоездок он буквально бросается на людей. Недавно президент ударил по лицудевушку за неудобный вопрос, в другом городе сорвал шапку и бросил в лицоженщине за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнутьмужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.В украинских СМИ появились комментарии психиатров, которыесоветуют срочно обратиться к специалисту, иначе все закончитсяплачевно. Из-за стресса у главы Незалежной может произойти более серьезныйсрыв. Об этом свидетельствует злорадная улыбка, которая не сходит с лицапрезидента во время агрессии по отношению к избирателям.Не исключено, что воспринимает близко к сердцу потерюпопулярности у своего народа. В предвыборных рейтингах он скатался на третьеместо. Первую позицию занимает комик Владимир Зеленский, второе – лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.