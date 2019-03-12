Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян обнаружила двойника
Петра Порошенко. Человек, очень похожий на президента, оказался шизофреником.
Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян обнаружила двойника
Петра Порошенко. Человек, очень похожий на президента, оказался шизофреником.
Монтян раскопала двойника Порошенко в учебнике по психиатрии.
У себя в Facebook она опубликовала снимок
страницы старого, еще советского пособия по судебной психиатрии, на котором изображен
человек, больной шизофренией.
"Горделивая поза
больного шизофренией с бредовыми идеями величия", – гласит подпись под фотографией. Монтян в комментарии написала "Увидела кого-то очень знакомого".
Поведение Петра Порошенко в последние дни, действительно,
напоминает выходки не совсем здорового человека. Во время своих предвыборных
поездок он буквально бросается на людей. Недавно президент ударил по лицу
девушку за неудобный вопрос, в другом городе сорвал шапку и бросил в лицо
женщине за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил себе ущипнуть
мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним человека.
В украинских СМИ появились комментарии психиатров, которые
советуют срочно обратиться к специалисту, иначе все закончится
плачевно. Из-за стресса у главы Незалежной может произойти более серьезный
срыв. Об этом свидетельствует злорадная улыбка, которая не сходит с лица
президента во время агрессии по отношению к избирателям.
Не исключено, что воспринимает близко к сердцу потерю
популярности у своего народа. В предвыборных рейтингах он скатался на третье
место. Первую позицию занимает комик Владимир Зеленский, второе – лидер "Батькивщины"
Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.