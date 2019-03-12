В результате возникшего конфликта с потерпевшим злоумышленница намеренно порезала ножом колеса его автомобиля...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали подозреваемую в умышленном повреждении чужого имущества.
В дежурную часть ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы обратился житель района. Мужчина рассказал, что у его автомобиля марки «Шкода» порезаны 2 колеса.
В результате проведения проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции территориального ОМВД задержали подозреваемую. Ею оказалась 59-летняя москвичка.
Установлено, что женщина является соседкой заявителя по дому. В результате возникшего с ним конфликта злоумышленница намеренно порезала ножом автомобильные колеса оппонента.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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