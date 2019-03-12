Певица
часто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собирают
множество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам,
критикующим ее внешность.
Певица
часто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собирают
множество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам,
критикующим ее внешность.
"Кто-то спросил, почему я открываю ноги, если знаю об
их недостатках. Эта девочка не понимает, что то, что в глазах одного –
недостаток, для другого – главное достоинство. Поэтому нет, я не считаю свои
ноги недостатком", – высказалась исполнительница. "Это моя особенность", – добавила
Виктория Дайнеко.
Также певица с юмором отнеслась к заголовкам в СМИ. "Мой
красивый пудровый комбез помялся. Над коленками целлюлит. Завтра в новостях", -
написала звезда. К фото, опубликованным в микроблоге, Виктория Дайнеко
пояснила, что посетила пре-пати премии "Жара Music Awards".
Поклонники одарили
артистку комплиментами и заверили, что у нее самые красивые ноги. "Вика, ты на себя наговариваешь... отличные ножки.
Очень, очень красивая", "Классные ножки", "Секси-девочка", "Прекрасно
выглядишь", "Фигура, макияж, укладка – отпад!" – высказались
фолловеры.
Подписчики сошлись во мнении, что у –
прекрасный вкус. При этом некоторые посчитали, что певице к лицу более яркие
цвета.
Не менее, чем творческие
успехи, поклонников интересует личная жизни . Напомним, со своим мужем, барабанщиком
Дмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозрений
в изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия. А некоторое
время назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с экс-возлюбленным
Алексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много времени вместе.