Певица часто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собирают множество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам, критикующим ее внешность.

Певицачасто радует поклонников новыми снимками в Instagram, которые собираютмножество комментариев. На сей раз в Stories Виктория Дайнеко дала отпор хэйтерам,критикующим ее внешность."Кто-то спросил, почему я открываю ноги, если знаю обих недостатках. Эта девочка не понимает, что то, что в глазах одного –недостаток, для другого – главное достоинство. Поэтому нет, я не считаю своиноги недостатком", – высказалась исполнительница. "Это моя особенность", – добавилаВиктория Дайнеко.Также певица с юмором отнеслась к заголовкам в СМИ. "Мойкрасивый пудровый комбез помялся. Над коленками целлюлит. Завтра в новостях", -написала звезда. К фото, опубликованным в микроблоге, Виктория Дайнекопояснила, что посетила пре-пати премии "Жара Music Awards".Поклонники одарилиартистку комплиментами и заверили, что у нее самые красивые ноги. "Вика, ты на себя наговариваешь... отличные ножки.Очень, очень красивая", "Классные ножки", "Секси-девочка", "Прекрасновыглядишь", "Фигура, макияж, укладка – отпад!" – высказалисьфолловеры.Подписчики сошлись во мнении, что у –прекрасный вкус. При этом некоторые посчитали, что певице к лицу более яркиецвета.Не менее, чем творческиеуспехи, поклонников интересует личная жизни . Напомним, со своим мужем, барабанщикомДмитрием Клейманом Дайнеко рассталась два года назад из-за подозренийв изменах. На руках у артистки осталась их дочь Лидия. А некотороевремя назад появились слухи, что девушка возобновила отношения с экс-возлюбленнымАлексеем Воробьевым. Они действительно стали проводить много времени вместе.