Фрейя Зильбер, которая теперь живет в Санкт-Петербурге,
приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом своего сына
Макаром Касаткиным. Девушка уверена, что Мария Шукшина и ее наследник пытаются отнять
у нее ребенка. Также девушка встретилась с дочерью артистки Анной Трегубенко, которая рассказала шокирующую правду о матери.
Фрейя Зильбер, которая теперь живет в Санкт-Петербурге,
приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом своего сына
Макаром Касаткиным. Девушка уверена, что Мария Шукшина и ее наследник пытаются отнять
у нее ребенка. Также девушка встретилась с дочерью артистки Анной Трегубенко, которая рассказала шокирующую правду о матери.
Фрейю волнует единственный вопрос, почему ее бывший жених
Макар, который ранее не хотел признавать их общего сына Марка, и которого
буквально силой заставили сделать анализ ДНК, вдруг захотел стать хорошим отцом
и требует вписать его в свидетельство о рождении. Бабушка малыша Мария Шукшина
ребенком также никогда не интересовалась.
Зильбер рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала
"Россия 1", что Касаткин написал на нее заявление в органы опеки. Она
опасается, что сын звезды, используя семейные связи, лишит ее родительских прав.
Адвокаты советуют Фрейе уступить Макару, вписать его в
документы ребенка и разрешить встречаться с Марком. Старшая сестра Марии
Шукшиной Анастасия Воронина-Франсишку, согласна с мнением юристов. Она посоветовала
Зильбер не нарываться на конфликт и прекратить обивать пороги родственников
Марии Шукшиной.
Девушка пыталась поговорить с несостоявшейся свекровью,
Зилбер уверена, что именно артистка руководит действиями Касаткина. Фрейя даже
приехала к Марии в театр, но ее, понятное дело, не пустили на аудиенцию.
Старшая дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко на встречу с Зильбер
согласилась. За чашкой чая наследница артистки откровенно поговорила с
экс-возлюбленной своего брата.
"А что ты хочешь-то. Ты его чуть не засадила по статье на
очень-очень долго. В отношении мамы: ты на всю страну била ее квартиру на Таганке.
Я с ней не общаюсь, что ты хочешь от нее? Я более чем уверена, что у вас мало что
получится. Макар хочет общаться с сыном. Мы с ним один раз встречались, и он
мне сказал, что это ты ему не даешь видится. Он мне жаловался, что тебе только
алименты нужны", – заметила Трегубенко.
Анна добавила, что в их семье действительно всем заправляет . Также она отметила, что наладить отношения с несостоявшейся свекровью Фрейя
не сможет: у актрисы сложный характер.
"Недавно бабушка попала в больницу. Я приехала к ней домой,
вызвала скорую помощь. Отвезла ее по скорой в больницу и на следующий день мы
встретились там с мамой в палате. И мама начала нашу встречу с того, что просто
наехала на меня: "А какого черта вы привезли мою маму в больницу?" Видимо, надо
было оставить умирать в квартире. Она почему-то негативно вообще в отношении
всех настроена, это не только в отношении тебя или Макара", – рассказала дочь
.