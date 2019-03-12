Фрейя Зильбер, которая теперь живет в Санкт-Петербурге, приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом своего сына Макаром Касаткиным. Девушка уверена, что Мария Шукшина и ее наследник пытаются отнять у нее ребенка. Также девушка встретилась с дочерью артистки Анной Трегубенко, которая рассказала шокирующую правду о матери.

Фрейя Зильбер, которая теперь живет в Санкт-Петербурге,приехала в Москву, чтобы поговорить с отцом своего сынаМакаром Касаткиным. Девушка уверена, что Мария Шукшина и ее наследник пытаются отнятьу нее ребенка. Также девушка встретилась с дочерью артистки Анной Трегубенко, которая рассказала шокирующую правду о матери.Фрейю волнует единственный вопрос, почему ее бывший женихМакар, который ранее не хотел признавать их общего сына Марка, и которогобуквально силой заставили сделать анализ ДНК, вдруг захотел стать хорошим отцоми требует вписать его в свидетельство о рождении. Бабушка малыша Мария Шукшинаребенком также никогда не интересовалась.Зильбер рассказала в студии ток-шоу "Прямой эфир" телеканала"Россия 1", что Касаткин написал на нее заявление в органы опеки. Онаопасается, что сын звезды, используя семейные связи, лишит ее родительских прав.Адвокаты советуют Фрейе уступить Макару, вписать его вдокументы ребенка и разрешить встречаться с Марком. Старшая сестра МарииШукшиной Анастасия Воронина-Франсишку, согласна с мнением юристов. Она посоветовалаЗильбер не нарываться на конфликт и прекратить обивать пороги родственниковМарии Шукшиной.Девушка пыталась поговорить с несостоявшейся свекровью,Зилбер уверена, что именно артистка руководит действиями Касаткина. Фрейя дажеприехала к Марии в театр, но ее, понятное дело, не пустили на аудиенцию.Старшая дочь Марии Шукшиной Анна Трегубенко на встречу с Зильберсогласилась. За чашкой чая наследница артистки откровенно поговорила сэкс-возлюбленной своего брата."А что ты хочешь-то. Ты его чуть не засадила по статье наочень-очень долго. В отношении мамы: ты на всю страну била ее квартиру на Таганке.Я с ней не общаюсь, что ты хочешь от нее? Я более чем уверена, что у вас мало чтополучится. Макар хочет общаться с сыном. Мы с ним один раз встречались, и онмне сказал, что это ты ему не даешь видится. Он мне жаловался, что тебе толькоалименты нужны", – заметила Трегубенко.Анна добавила, что в их семье действительно всем заправляет . Также она отметила, что наладить отношения с несостоявшейся свекровью Фрейяне сможет: у актрисы сложный характер."Недавно бабушка попала в больницу. Я приехала к ней домой,вызвала скорую помощь. Отвезла ее по скорой в больницу и на следующий день мывстретились там с мамой в палате. И мама начала нашу встречу с того, что простонаехала на меня: "А какого черта вы привезли мою маму в больницу?" Видимо, надобыло оставить умирать в квартире. Она почему-то негативно вообще в отношениивсех настроена, это не только в отношении тебя или Макара", – рассказала дочь