Последнее время президент Украины Петр Порошенко ведет себя очень странно. То сорвет шапку с кого-то, то отхлестает по щекам. Почему лидер Незалежной ведь себя столь агрессивно? Эксперт назвал шокирующую причину.

Последнее время президент Украины Петр Порошенко ведет себя очень странно. То сорвет шапку с кого-то, то отхлестает по щекам. Почему лидер Незалежной ведь себя столь агрессивно? Эксперт назвал шокирующую причину.Порошенко с детства страдает диабетом, и скачки сахара вкрови порой приводят к эмоциональным поступкам. "В частности, он можетнеожиданно впадать в гнев или, наоборот, становиться очень добрым", -заявил в интервью "Московскому комсомольцу" глава фонда"Украинская политика" Константин Бондаренко.Само собой, влияет на поведение Порошенко и алкоголь. Пословам эксперта, врачи из-за болезни запретили украинскому лидеру пить, однакоон игнорирует их рекомендации.Впрочем, совсем уж много не употребляет, всостоянии белой горячки его никогда не видели. "Но алкоголя никогда негнушался", – резюмировал глава фонда "Украинская политика".Странное поведение главы государства уже давно стало притчейпо языцех. Не так давно неутешительный диагноз Порошенко поставил доктормедицинских наук Сергей Шепетько. Профессор диагнострировал у лидера Незалежнойпограничное психическое расстройство личности.Эксперт отметил, что президент, находясь на публике, частоне может сдержать эмоции. Удивительно, как с таким недугом Порошенко руководитстраной.Впрочем, его время в кресле главы государства, похоже,истекает. В конце марта состоятся выборы президента Украины – 2019. занимает в предвыборной гонке третье место. Лидирует актер ВладимирЗеленский.