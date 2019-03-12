Последнее время президент Украины Петр Порошенко ведет себя очень странно. То сорвет шапку с кого-то, то отхлестает по щекам. Почему лидер Незалежной ведь себя столь агрессивно? Эксперт назвал шокирующую причину.
Последнее время президент Украины Петр Порошенко ведет себя очень странно. То сорвет шапку с кого-то, то отхлестает по щекам. Почему лидер Незалежной ведь себя столь агрессивно? Эксперт назвал шокирующую причину.
Порошенко с детства страдает диабетом, и скачки сахара в
крови порой приводят к эмоциональным поступкам. "В частности, он может
неожиданно впадать в гнев или, наоборот, становиться очень добрым", -
заявил в интервью "Московскому комсомольцу" глава фонда
"Украинская политика" Константин Бондаренко.
Само собой, влияет на поведение Порошенко и алкоголь. По
словам эксперта, врачи из-за болезни запретили украинскому лидеру пить, однако
он игнорирует их рекомендации.
Впрочем, совсем уж много не употребляет, в
состоянии белой горячки его никогда не видели. "Но алкоголя никогда не
гнушался", – резюмировал глава фонда "Украинская политика".
Странное поведение главы государства уже давно стало притчей
по языцех. Не так давно неутешительный диагноз Порошенко поставил доктор
медицинских наук Сергей Шепетько. Профессор диагнострировал у лидера Незалежной
пограничное психическое расстройство личности.
Эксперт отметил, что президент, находясь на публике, часто
не может сдержать эмоции. Удивительно, как с таким недугом Порошенко руководит
страной.
Впрочем, его время в кресле главы государства, похоже,
истекает. В конце марта состоятся выборы президента Украины – 2019. занимает в предвыборной гонке третье место. Лидирует актер Владимир
Зеленский.