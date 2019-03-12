Американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье. Ссоры с
коллегами у офисных сотрудников – далеко не редкость в современном
обществе.
Американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье. Ссоры с
коллегами у офисных сотрудников – далеко не редкость в современном
обществе.
Как правило, у человека есть минимум один
коллега, который вызывает негативные эмоции. Специалисты отметили, что не всегда проблема
кроется в личностных качествах сотрудника.
По словам психотерапевта
Марии Баратты, люди, которые проводят в офисе много времени, начинают
воспринимать своих сотрудников по работе как семью, передает Daily Mail. Это сильно сказывается на их
взаимоотношениях – зачастую происходят ссоры с коллегами.
Ученый сообщила, что раздражающие коллеги напоминают людям о родственниках.
Мариия Баратта привела
пример. Скажем, человека раздражает начальник, который учит жизни, как
отец или придирается из-за каждой мелочи. Также рядом сидящая девушка может ассоциироваться
с сестрой.
Психотерапевт
добавила, что на ссоры с коллегами могут влиять и непосредственно проблемы в
семье. Поэтому Мария Баратта посоветовала проанализировать негативные эмоции к
коллеге и попытаться понять его личность.
При этом
психотерапевт заявила, что очень важно узнать причину, по которой происходят
ссоры с коллегами. Это поможет человеку контролировать свои эмоции в
коллективе.
Ранее европейские и американские ученые пришли
к неожиданному выводу. По их мнению, сотрудникам на работе необходимо спать
днем – хотя бы полчаса.