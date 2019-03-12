Американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье. Ссоры с коллегами у офисных сотрудников – далеко не редкость в современном обществе.

Американские психологи нашли связь между раздражением на работе и обстановкой в семье. Ссоры сколлегами у офисных сотрудников – далеко не редкость в современномобществе.Как правило, у человека есть минимум одинколлега, который вызывает негативные эмоции. Специалисты отметили, что не всегда проблемакроется в личностных качествах сотрудника.По словам психотерапевтаМарии Баратты, люди, которые проводят в офисе много времени, начинаютвоспринимать своих сотрудников по работе как семью, передает Daily Mail. Это сильно сказывается на ихвзаимоотношениях – зачастую происходят ссоры с коллегами.Ученый сообщила, что раздражающие коллеги напоминают людям о родственниках.Мариия Баратта привелапример. Скажем, человека раздражает начальник, который учит жизни, какотец или придирается из-за каждой мелочи. Также рядом сидящая девушка может ассоциироватьсяс сестрой.Психотерапевтдобавила, что на ссоры с коллегами могут влиять и непосредственно проблемы всемье. Поэтому Мария Баратта посоветовала проанализировать негативные эмоции кколлеге и попытаться понять его личность.При этомпсихотерапевт заявила, что очень важно узнать причину, по которой происходятссоры с коллегами. Это поможет человеку контролировать свои эмоции вколлективе.Ранее европейские и американские ученые пришлик неожиданному выводу. По их мнению, сотрудникам на работе необходимо спатьднем – хотя бы полчаса.