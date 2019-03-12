Экс-гимнастка сделала откровенное признание в Stories своего Instagram. Ляйсан Утяшева скучает по
скоропостижно скончавшейся родительнице.
Экс-гимнастка сделала откровенное признание в Stories своего Instagram. Ляйсан Утяшева скучает по
скоропостижно скончавшейся родительнице.
Скоропостижная кончина
47-летней Зульфии Утяшевой в 2012 стала настоящей трагедией для
спортсменки. Женщина умерла от инфаркта. Сама Ляйсан несколько дней это скрывала.
На состоявшиеся в
Москве похороны были приглашены только близкие люди. Экс-гимнастка
очень тяжело переживала горе и долгое время
находилась в депрессии.
Только благодаря мужу, резиденту Comedy Club Павлу Воле, Ляйсан Утяшевой удалось прийти в себя. Чтобы почтить
память о матери, она опубликовала в Instagram совместное фото. "7 лет как ни стало мамы… Время не лечит…", – трогательно и
лаконично подписала снимок спортсменка.
Отметим, что Ляйсан
Утяшева и ее мама смотрелись, как подруги. появляясь вместе на светских
мероприятиях. Было видно, что мать и дочь очень близки.
Ранее в одном из интервью признавалась, что училась
у мамы не только мудрости и женственности, но и тому, как та "не назидала
интеллектом". По словам спортсменки, женщина так подавала информацию, что той
самой хотелось узнать все подробнее.
Напомним, что
Павел Воля и поженились в сентябре 2012. 14 мая 2013 года
Утяшева родила первенца Роберта в одной из
клиник Майами, а 6 мая 2015-го в той же клинике родилась дочь София.