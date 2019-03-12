Экс-гимнастка сделала откровенное признание в Stories своего Instagram. Ляйсан Утяшева скучает по скоропостижно скончавшейся родительнице.

Экс-гимнастка сделала откровенное признание в Stories своего Instagram. Ляйсан Утяшева скучает поскоропостижно скончавшейся родительнице.Скоропостижная кончина47-летней Зульфии Утяшевой в 2012 стала настоящей трагедией дляспортсменки. Женщина умерла от инфаркта. Сама Ляйсан несколько дней это скрывала.На состоявшиеся вМоскве похороны были приглашены только близкие люди. Экс-гимнасткаочень тяжело переживала горе и долгое времянаходилась в депрессии.Только благодаря мужу, резиденту Comedy Club Павлу Воле, Ляйсан Утяшевой удалось прийти в себя. Чтобы почтитьпамять о матери, она опубликовала в Instagram совместное фото. "7 лет как ни стало мамы… Время не лечит…", – трогательно илаконично подписала снимок спортсменка.Отметим, что ЛяйсанУтяшева и ее мама смотрелись, как подруги. появляясь вместе на светскихмероприятиях. Было видно, что мать и дочь очень близки.Ранее в одном из интервью признавалась, что училасьу мамы не только мудрости и женственности, но и тому, как та "не назидалаинтеллектом". По словам спортсменки, женщина так подавала информацию, что тойсамой хотелось узнать все подробнее.Напомним, чтоПавел Воля и поженились в сентябре 2012. 14 мая 2013 годаУтяшева родила первенца Роберта в одной изклиник Майами, а 6 мая 2015-го в той же клинике родилась дочь София.