Новость о съемках ленты Брат-3 возмутила многих артистов. Вдова российского актера также поспешила прокомментировать известие о грядущем фильме.

Новость о съемках ленты "Брат-3" возмутила многих артистов. Вдова российского актера также поспешила прокомментировать известие о грядущем фильме.Корреспонденты связались с женщиной, чтобы узнать, что она думает о новой ленте Стаса Барецкого. Вдова Сергея Бодрова заявила, что ничего не знает об этом кинопроекте и не будет тратить время на такой "бред из Интернета"."Я не знаю про это ничего, если буду весь бред читать из Интернета, тратить на это время... И что, еще буду это обсуждать?", – сказала Светлана в разговоре с . Она добавила, что "ничего не хочет знать" об этой картине.Напомним, недавно бывший участник группировки "Ленинград" сообщил, что собирается снять продолжение культовой дилогии под названием "". Как отметил Стас Барецкий, на съемки согласились балерина Анастасия Волочкова, актер Никита Джигурда, певец Сергей Шнуров и артист Виктор Сухоруков. Кроме того, музыкант планировал также пригласить продюсера Бари Алибасова и певицу Ольгу Бузову.Позднее знаменитая танцовщица рассказала, что узнала о роли в фильме из Интернета. До этого Анастасия Волочкова ничего не знала о планах экс-участника "Ленинграда". Она предположила, что музыкант назвал ее в списке главных актеров для того, чтобы привлечь внимание журналистов.Новость о съемках фильма сильно возмутила и артиста Виктора Сухорукова, который сыграл Виктора Багрова в первых двух лентах. "Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих "продолжателей" не желаю", – заявил он. Актер добавил, что это известие похоже на "глупость", которую не хочется комментировать.