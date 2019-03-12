Президенту Украины Петру Порошенко последнее время хронически не везет, глава государства становится героем все новых резонансных историй. На сей раз лидер Незалежной вляпался в чудовищный скандал, связанный с коррупцией в армии. Теперь и без того невысокий рейтинг Порошенко может окончательно рухнуть.

Президенту Украины Петру Порошенко последнее время хронически не везет, глава государства становится "героем" все новых резонансных историй. На сей раз лидер Незалежной вляпался в чудовищный скандал, связанный с коррупцией в армии. Теперь и без того невысокий рейтинг Порошенко может окончательно рухнуть.Вечером в понедельник на украинским телевидении вышлапоследняя часть громкого расследования проекта Bihus.info. Журналисты выяснили,что окружение Порошенко контрабандой завозило из России детали и продавало их вармию. Естественно, с наценкой.В очередной серии журналисты сообщили, чтоправоохранительным органам были давно известны схемы выкачивания денег извооруженных сил людьми Порошенко. Однако за крупные взятки силовики закрылиглаза на махинации президентского окружения.Как сообщает издание "Политнавигатор", послевыхода первой серии расследования кум , генеральный прокурор Юрий Луценкосозвал экстренный брифинг, где попытался спасти репутацию возглавляемого имведомства. По его словам, правоохранители знали о коррупции в армии, велирасследование и не хотели разглашать данные раньше срока.Новый коррупционный скандал рискует окончательно похоронитьверу украинцев в "священную войну против российского агрессора". АПетр Порошенко, чей рейтинг за несколько недель до президентских выборов наУкраине – 2019 крайне мал, рискует растерять остатки доверия сограждан.Скандалы в армейской среде нервируют украинского лидера,отметил ранее на пресс-конференции в Киеве политолог Алексей Якубин. По егомнению, последние сомнительные выходки главы государства и его хамство в адреспростых украинцев обусловлены вскрывшимися фактами коррупцииЭксперт отметил, что выделяет на военноестроительство большие средства, однако есть много вопросов к расходованию этихденег. Он напомнил о взрывах на военных складах и раскрытии коррупционных схемв ведомстве.