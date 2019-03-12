Об особенностях работы, проводимой специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Новые возможности современной экспертизыИх служба не публична. Их оружие – лупа и микроскоп. Найти и зафиксировать следы на месте преступления, заглянуть глубоко внутрь исследуемых объектов, раскрыв все их тайны, – обычная работа экспертов-криминалистов, требующая тишины и сосредоточенности. И, конечно, высокого профессионализма.В марте 2019 года специалисты службы отметили 100-летний юбилей. Сегодня в ЭКЦ МВД России не только производят экспертизы, но и готовят экспертов по 49 специальностям, представляющим 31 род судебных экспертиз. Об особенностях этой подчас уникальной работы - в статье начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, кандидата экономических наук генерал-лейтенанта полиции Алексея Шишко.Кто окажет первую помощь?Многочисленными исследованиями установлено, что если первая помощь пострадавшим оказывается в ближайшие 15 минут после травмы, то летальность может быть снижена на 20-25 процентов. Однако нередко эта оптимальная схема практически не реализуется. Согласно существующему российскому законодательству, во внерабочее время врач не только не должен, но и не имеет права оказывать медицинскую помощь. При этом в законе указано, что первая помощь оказывается лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с федеральным законом, и дается не исчерпывающий перечень таких лиц, включающий и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.В правовых нюансах решения проблемы разбирался главный хирург МВД России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации полковник внутренней службы Владислав Зубрицкий.«Каторга может быть любимой»Актриса Виктория Тарасова рассказала, с каким трудом «уживалась» с образом своей героини в сериале «Глухарь».Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 3 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.