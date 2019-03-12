Об особенностях работы, проводимой специалистами Экспертно-криминалистического центра МВД России, и многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».
Новые возможности современной экспертизы
Их служба не публична. Их оружие – лупа и микроскоп. Найти и зафиксировать следы на месте преступления, заглянуть глубоко внутрь исследуемых объектов, раскрыв все их тайны, – обычная работа экспертов-криминалистов, требующая тишины и сосредоточенности. И, конечно, высокого профессионализма.
В марте 2019 года специалисты службы отметили 100-летний юбилей. Сегодня в ЭКЦ МВД России не только производят экспертизы, но и готовят экспертов по 49 специальностям, представляющим 31 род судебных экспертиз. Об особенностях этой подчас уникальной работы - в статье начальника Экспертно-криминалистического центра МВД России, кандидата экономических наук генерал-лейтенанта полиции Алексея Шишко.
Кто окажет первую помощь?
Многочисленными исследованиями установлено, что если первая помощь пострадавшим оказывается в ближайшие 15 минут после травмы, то летальность может быть снижена на 20-25 процентов. Однако нередко эта оптимальная схема практически не реализуется. Согласно существующему российскому законодательству, во внерабочее время врач не только не должен, но и не имеет права оказывать медицинскую помощь. При этом в законе указано, что первая помощь оказывается лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с федеральным законом, и дается не исчерпывающий перечень таких лиц, включающий и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
В правовых нюансах решения проблемы разбирался главный хирург МВД России, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации полковник внутренней службы Владислав Зубрицкий.
«Каторга может быть любимой»
Актриса Виктория Тарасова рассказала, с каким трудом «уживалась» с образом своей героини в сериале «Глухарь».
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