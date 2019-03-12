Петр Порошенко очень хочет стать президентом второй раз. Главное препятствие для лидера Незалежной – не лидирующий в гонке Владимир Зеленский, а тихий и неприметный глава МВД Арсен Аваков. Министр сделал внушение распоясавшемуся главе государства.

Петр Порошенко очень хочет стать президентом второй раз. Главное препятствие для лидера Незалежной – не лидирующий в гонке Владимир Зеленский, а тихий и неприметный глава МВД Арсен Аваков. Министр сделал внушение распоясавшемуся главе государства.Как пример противоборства Порошенко и Авакова экспертыприводят недавнее обнаружение прослушивающего устройства на крыше офисаВладимира Зеленского. Механизм был установлен сотрудниками Служба безопасностиУкраины, тесной связанной с главой государства. Однако вскоре сотрудникиполиции обнаружили изъяли устройство.МВД заявляет, что обеспечит честные выборы, однако это не винтересах Порошенко. В этом уверен директор киевского Центра политическийисследований и конфликтологии Михаил Погребинский.В свою очередь, внефракционный депутат Верховной рады СергейЛещенко уверен, что националисты, которые 9 марта сорвали предвыборный митингПорошенко в Черкассах, близки к Авакову. Радикалы действовали очень синхронно,что указывает на наличие центра, который их координировал, полагает депутат.По мнению парламентария, таким образом Аваков решил"показать Порошенко его место". Легкой прогулки ко второму сроку длядействующего президента не будет, уверен Лещенко. "Эта ситуация – тольконачало", – резюмировал депутат.Аваков уже не первый раз больно бьет . Пару недельназад министр обнародовал убойный компромат на президента, где подтверждаютсяфакты многочисленных махинаций со стороны предвыборного штаба главыгосударства. Речь идет о так называемых сетках – ячейках профессиональных махинаторов,которые занимаются скупкой голосов в регионах.Эксперты уже предупреждали, что Аваков может сыграть роковуюроль в судьбе Порошенко. Аналитики полагают, что глава МВД хочет выступить"независимым арбитром" на выборах, показав кандидатам в президентысвою силу и влияние.За 20 дней до президентских выборов на Украине – 2019рейтинг оставляет желать лучшего. Украинский лидер уступаетактеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.