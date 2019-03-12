Лишившийся всех своих сбережений инвалид подал иск на Ольгу Бузову и Николая Баскова. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистов около 1 миллиона рублей за их участие в рекламе Кэшбери.

Лишившийся всех своих сбережений инвалид подал иск на Ольгу Бузовуи Николая Баскова. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистовоколо 1 миллиона рублей за их участие в рекламе "Кэшбери".Ружников собирался ехать на лечение в Израиль. Однако, на своюбеду, увидел рекламу "Кэшбери" с участием Бузовой и Баскова. Артистыутверждали, что инвестируют деньги в эту компанию и получают хорошую прибыль.убедили инвалида, и он вложил в "Кэшбери"все свои сбережения – 880 тысяч рублей. В результате Ружников остался безкопейки: он вложил деньги в сентябре 2018 года, а вскоре "Кэшбери"объявила о прекращении работы, пишет .Тогда сообщалось, что Центробанк передал информацию о группероссийских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери",в генпрокуратуру и МВД. В их деятельности прослеживались признаки финансовойпирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности иагрессивная реклама в СМИ и социальных сетях, передает .Об иске против рассказал адвокат ТимурМаршани. По его словам, его клиент требует с артистов 1 миллион рублей. "Заявили880 тысяч рублей, которые Дмитрий внес туда, и плюс моральный ущерб около100–200 тысяч рублей", – пояснил юрист. По его словам, иски к исполнителямнаправили в Кунцевский суд Москвы по почте, передает РИА Новости.Юрист называет соучастниками мошенничества– так как они ассоциировали себя с компанией. Они должны нести солидарнуюответственность за вовлечение в фонд граждан, которые в результате оказалисьобмануты. Для некоторых россиян авторитета Бузовой и Баскова оказалосьдостаточно, чтобы они расстались со своими сбережениями. Что же касается АртураВарданян, называвшего себя владельцем компании, то иск против него подаватьбессмысленно – юрист считает, что это "поддельный персонаж", актер.