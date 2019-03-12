Лишившийся всех своих сбережений инвалид подал иск на Ольгу Бузову
и Николая Баскова. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистов
около 1 миллиона рублей за их участие в рекламе Кэшбери.
Лишившийся всех своих сбережений инвалид подал иск на Ольгу Бузову
и Николая Баскова. Житель Анапы Дмитрий Ружников требует взыскать с артистов
около 1 миллиона рублей за их участие в рекламе "Кэшбери".
Ружников собирался ехать на лечение в Израиль. Однако, на свою
беду, увидел рекламу "Кэшбери" с участием Бузовой и Баскова. Артисты
утверждали, что инвестируют деньги в эту компанию и получают хорошую прибыль.
убедили инвалида, и он вложил в "Кэшбери"
все свои сбережения – 880 тысяч рублей. В результате Ружников остался без
копейки: он вложил деньги в сентябре 2018 года, а вскоре "Кэшбери"
объявила о прекращении работы, пишет .
Тогда сообщалось, что Центробанк передал информацию о группе
российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери",
в генпрокуратуру и МВД. В их деятельности прослеживались признаки финансовой
пирамиды: принципы сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и
агрессивная реклама в СМИ и социальных сетях, передает .
Об иске против рассказал адвокат Тимур
Маршани. По его словам, его клиент требует с артистов 1 миллион рублей. "Заявили
880 тысяч рублей, которые Дмитрий внес туда, и плюс моральный ущерб около
100–200 тысяч рублей", – пояснил юрист. По его словам, иски к исполнителям
направили в Кунцевский суд Москвы по почте, передает РИА Новости.
Юрист называет соучастниками мошенничества
– так как они ассоциировали себя с компанией. Они должны нести солидарную
ответственность за вовлечение в фонд граждан, которые в результате оказались
обмануты. Для некоторых россиян авторитета Бузовой и Баскова оказалось
достаточно, чтобы они расстались со своими сбережениями. Что же касается Артура
Варданян, называвшего себя владельцем компании, то иск против него подавать
бессмысленно – юрист считает, что это "поддельный персонаж", актер.